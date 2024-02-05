Видання Forbes опублікувало матеріал, в якому йдеться про те, що росія поблизу Куп’янська зібрала велику кількість озброєння та живої сили з метою нової спроби наступу та захоплення міста до березня 2024 року.

«рф планує до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл», – цитує Forbes заяву Українського центру оборонних стратегій.

У матеріалі йдеться про те, що росія підготувала 40 тисяч військових, понад 600 бойових машин та 500 танків для можливого наступу, натомість Україна може протидіяти їй «тисячами дронів».

Девід Екс, автор статті, стверджує, що саме у березні 2024 року «росія «проголосує» за президента на всенародних виборах». Проте, журналісти наголошують, що «насправді володимир путін є єдиним реальним кандидатом, який зберігатиме свій жорстокий диктаторський контроль над рф та російською агресією в Україні. А шматочок Харківщини був би подарунком путіну на день виборів від російської армії».

Армія рф не зменшує угруповання на Лимано-Куп’янському напрямку і продовжує утримувати там 57 тисяч військових, 40 тисяч з яких – на Куп’янщині, повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Євлаш в ефірі телемарафону 2 лютого.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в своєму Телеграм каналі також прокоментував інформацію видання «Forbes» про концентрацію на Куп’янському напрямку близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч солдатів армії рф. За його словами російські окупанти й не полишали намірів окупувати території на Куп’янському напрямі.

Також, Синєгубов підкреслив, що армія рф наступає на Харківському напрямку з лютого 2022 року.

«З часу контрнаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАБи, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони – рф застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї», – зазначив начальник ОВА.

Проте, Синєгубов додав, що вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, російські війська ведуть штурмові дії високої інтенсивності, але ЗСУ весь час відбивають атаки ворога.

«Ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні Сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!» -говорить начальник ОВА.

Куп’янський напрямок залишається одним з найгарячіших по всій лінії фронту. Після деокупації Харківщини у вересні 2022 року російські війська не залишають спроб знову захопити місто, яке 7 місяців перебувало під їх контролем.

Куп’янськ є найбільшим залізничним вузлом Харківської області після, власне, обласного центра – міста Харкова, й розташований лише за 40 кілометрів від кордону з рф. Саме тому окупанти не полишають спроб захопити місто, й знову та знову атакують його.

За словами командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, Куп’янськ стратегічно важливий для росіян, оскільки місто було великою логістичною базою і транспортною розв’язкою для них. Противник використовував станцію Куп’янськ-Вузловий для перекидання резервів – залізнична гілка сполучає Бєлгород з Куп’янськом і Вовчанськом.

Коли Куп’янськ звільнили, логістика ворога та його потенціал бойових дій на Харківщині суттєво ослабли.

Тим часом в ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи просувається дуже повільно. Про це екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів в інтерв’ю Oboz.ua.

Він також висловився про швидкість допомоги з боєприпасами та нагадав, що Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру.

У війні з росією Україна критично залежна від міжнародної допомоги та потребує постійної військової підтримки. Загалом кожен виділений пакет допомоги має плив на ситуацію на полі бою. Тож, враховуючи ймовірні нові загрози з боку ворога, потреби Збройних сил в додатковому озброєнні будуть збільшуватись. Також слід пам’ятати про необхідність підтримання в боєздатному стані тих систем, які ми вже отримали, і відповідно, необхідності нових боєприпасів до них.