29 лютого новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський опублікував пост в Телеграмі, прокоментувавши ситуацію на фронті.

Сирський відразу зазначивч що ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною.

Ворог, за словами Головкома, продовжує активні наступальні дії на багатьох напрямках лінії фронту. Особливо напружена ситуація склалася на Авдіївському та Запорізькому напрямках, де російські штурмові підрозділи намагаються прорвати оборону наших військ і захопити населені пункти Тоненьке, Орлівка, Семенівка, Бердичі, Красногорівка.

Тривають жорсткі бої в районах Вербове та Роботине, над якими ворог намагається повернути контроль.

“Свою роботу в районі бойових дій я розпочав з ОТУ Донецьк, в частинах, які тримають оборону на Авдіївському напрямку”, – зазначив Сирський.

Успіх будь-якого бою, наголошує Головнокомандувач, залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими. Це визначається насамперед досвідом й майстерністю командувача та командирів, вмінням правильно оцінити обстановку і прийняти адекватні та своєчасні рішення.

На рівні командирів батальйонів, рот і взводів, продовжує Сирський, головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів.

“Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у володінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх заходів для виправлення ситуації на місці, з виділенням додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів”, – написав Сирський.

Насамакінець Головнокомандувач ЗСУ відзначив мужність і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад.

“Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки”, – підкреслив Сирський.

Нагадаємо, що у нашому вчорашньому матеріалі зазначалося, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.