З 5 грудня DeepState щоденно інформує про просування російських військ на Покровському напрямку. Наразі ворогу залишилося близько трьох кілометрів до міста. Покровськ є ключовим логістичним вузлом, через який пролягають маршрути на Донецьк, Костянтинівку та Краматорськ. Відстань до кордонів Дніпропетровської області становить приблизно 30 кілометрів. Чи стане битва за Покровськ головною битвою зими та що говорять про критичну ситуацію військові?

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу, 9 грудня, Сили оборони відбили 51 атаку на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

Платформа DeepState заявляє про останні просування росіян біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку.

За словами військового блогера Сергія Стерненка, ворог знаходиться значно ближче до міста, ніж вказано у відкритих джерелах – не за 3 кілометри, а набагато менше.

Стерненко також зазначає, що згідно зі свідченнями військових, які безпосередньо перебувають на передовій, проблеми, що виникли ще влітку, залишаються невирішеними.

“Брехня у доповідях нагору, відправка військових на вже зайняті противником позиції із запевненням, що вони наші, стирання підрозділів у контрнаступах замість посилення оборонних рубежів, заохочення командирів, що не виконують завдання та покарання для тих, хто у надважких умовах не допускає розвалу фронту. Про це кажуть солдати, але нагору йде інформація, що «ситуація важка, але контрольована”, — йдеться у дописі військового блогера.

Окремо в активіста викликає занепокоєння ситуація у 32-й механізованій бригаді, яка зазнає значних втрат через брак належного забезпечення та організації. Стерненко також додав, що попри складну ситуацію на фронті, командувач ОТУ “Донецьк” генерал Луценко, який нещодавно отримав генеральське звання, сьогодні отримав чергову нагороду.

Командир “Вовків Да Вінчі” Сергій Філімонов також покладає відповідальність за “катастрофу” на Покровському напрямку на вище командування. Він стверджує, що командування “ставить перед підрозділами нереалістичні задачі”, а генерали “не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення”.

7 грудня Інститут вивчення війни (ISW) надав інформацію про те, що російські війська активізували наступальні дії, спрямовані на захоплення Покровська, використовуючи маневри з південного напрямку. Це стало можливим після розширення їхніх позицій на південь і південний схід від міста.

Наприкінці листопада 2024 року російські сили почали просуватися в західному та північно-західному напрямках від Селидового, що розташоване на південний схід від Покровська. Наступ відбувається вздовж лінії Петрівка-Пустинка-Жовте. Перед цим основна увага була зосереджена на зміцненні фронту на південь від Селидового та ліквідації українських опорних пунктів біля Курахового.

У звіті ISW йдеться, що ці дії свідчать про намір Росії посилити контроль над ключовими населеними пунктами регіону, що має стратегічне значення для подальших військових операцій.

“Поворот російських військ на північ у бік Шевченка знаменує собою помітний перелом у спрямованості російських атак у цьому районі, оскільки в листопаді 2024 року російські війська переважно зосереджувалися на просуванні далі на захід від Селидового. Передислокація частин 90-ї танкової дивізії та посилення російських атак поблизу Даченського і на схід від Мирнограда також свідчать про зміну пріоритетів на цій ділянці фронту”, – пишуть аналітики ISW.

Експерти припускають, що російські війська, ймовірно, прагнуть здійснити обхід Покровська із західного напрямку, намагаючись змусити українські сили відступити з Покровська та Мирнограда. Такий підхід дозволяє уникнути потреби у прямих штурмах на східних і південних підступах до цих міст.

За інформацією ISW, первісні плани російського командування передбачали прямий наступ на Покровськ як ключову операцію літа-осені 2024 року, але згодом їх було переглянуто через усвідомлення невисоких шансів на успіх фронтальної атаки.

Про складну ситуацію на цьому напрямку висловлюються й наші військові та волонтери.

Командир взводу 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, відомий за позивним “Осман”, наголосив, що просування окупантів на легкій та броньованій техніці свідчить про нещодавню ротацію, тобто на цей напрямок підтягнули нові сили.

“Новотроїцьке окуповано, більша частина Шевченко окуповано. В захоплених населених пунктах ворог одразу виставляє мачти з антенами, ймовірно для роботи дронами. Ворога стримують переважно наші дрони, піхотинців критично не вистачає, більшість людей втомлена та демотивована через постійні бої”, – зазначив Бунятов.

За його словами, у разі втрати Покровська посиплеться фронт у Дніпропетровській області.

“Всі вже змирились з тим, що п*дари зайдуть в Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області”, – зазначив “Осман” у Telegram.

Аналітик Forbes Девід Акс пише, що російські війська нібито мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо.

Як він зазначає, останніми тижнями частини 90-ї гвардійської танкової дивізії російської армії просунулися через село Жовте до прилеглої Новопустинки, створивши вузький багатокілометровий виступ в українській лінії оборони, внаслідок чого російський авангард опинився лише за п’ять миль на південь від Покровська.

“Якщо росіяни мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо – а є безліч доказів того, що план саме такий, – то недавнє просування має ключове значення. Наступним логічним кроком 90-ї гвардійської танкової дивізії та сусідніх підрозділів буде розширення виступу за рахунок захоплення Новотроїцька і, ще далі на південь, Українки”, – пише аналітик.

Крім того, це розширення виступу загрожує лініям постачання українських військ у районі населених пунктів Зоря і Солнцевка, на південь від виступу.

Однак незрозуміло, чи є у росіян ресурси, щоб здійснити цей маневр, пише аналітик. Їхні найкращі війська і техніка зайняті боротьбою з українським вторгненням у Курську область і зазнають жахливих втрат, тому в росіян мало резервів навколо Покровська.