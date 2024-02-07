4 лютого на сайті The Wall Street Journal була опублікована стаття під назвою “Нова стратегія може врятувати війну”.

Почалася стаття із заяви про те, що війна в Україні досягла критичної точки. Мета України залишається незмінною – стати незалежною, процвітаючою країною в межах міжнародно визнаних кордонів, здатною захистити себе. Це вимагатиме прискорення постачання новітніх озброєнь і технологій та реалізації нової військової і дипломатичної стратегії, спрямованої на захист української території, збільшення українського оборонного виробництва, посилення протиповітряної оборони, а також посилення атак на російські лінії постачання і вразливі військові позиції в Криму.

Якщо адміністрація Байдена дотримуватиметься такого підходу, вона, на думку WSJ, зможе подолати небажання Конгресу надавати більше допомоги Україні без чіткої стратегії.

“Війна в Україні сягнула критичної точки. Контрнаступ ЗСУ виявився менш успішним, ніж багато хто очікував. Це дало росіянам час окопатися та отримати перевагу. У нинішніх реаліях Україні та її прихильникам варто дотримуватись адаптованої стратегії, що складається з п’яти основних елементів”, – пишуть у виданні.

Стратегія, запропонована WSJ, виявилися дуже схожою на ту, котру запропонував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці CNN на початку лютого.

По-перше, як вважають автори статті вважають, Україні слід зосередити свої військові зусилля на обороні, зокрема – утримувати контроль над територією Одеси, котра забезпечує доступ до Чорного моря. Це визнається як важливий аспект для української економіки, оскільки вона сильно залежить від експорту зерна на світові ринки.

Автори також наголошують на необхідності створення міцних оборонних ліній для українських сил та на використанні сучасних датчиків і безпілотників з метою запобігання можливому захопленню територій росією.

По-друге, як пише WSJ, Україні слід зменшити залежність від іноземної допомоги, оскільки тут існує потужна оборонна промисловість, що виробляє значну кількість зброї, навіть після російського вторгнення у 2022 році.

Зазначено, що український уряд уклав більше 20 угод із зарубіжними партнерами щодо спільного технічного обслуговування і виробництва озброєнь, що сприяє розширенню промислових можливостей в межах країни та за її межами.

По-третє, видання наголошує на необхідності допомоги США та інших країн у створенні посиленої мережі протиповітряної та протиракетної оборони для України.

Зазначається, що Україна повинна захистити себе від можливої повітряної кампанії росії, а союзники мають розглянути переведення систем Patriot в Україну та спільно з Києвом розробити ефективні засоби оборони від безпілотників та іншої зброї.

Нагадаємо, що декілька днів тому президент Володимир Зеленський у черговому зверненні заявив про отримання Україною нових систем ППО, які “збивають все”.

По-четверте, WSJ рекомендує Україні націлюватися на російські лінії постачання на сході України та заході росії, порушуючи російську логістику та ускладнюючи зусилля москви щодо закріплення своїх територіальних досягнень. Одночасно США та Європа повинні дозволити Україні використовувати своє озброєння проти російських військ, що атакують з території росії. Такий самий підхід повинен стосуватися і російських ліній постачання та логістики.

По-п’яте, Україна повинна зміцнити свій потенціал в Криму, використовуючи удари на великі відстані та спеціальні операції проти російських об’єктів.

WSJ зауважує, що незрозуміло, чому Керченський міст залишається непошкодженим. На думку видання, США та західні прихильники мають надати Україні дозвіл на більшу дальність ударів та більше бойове навантаження для забезпечення таких ударів, а також зняти обмеження на використання зброї проти російських військ та логістики.

На думку авторів статті, найваговішим центром тяжіння у цій війні може стати Крим. Путін може дозволити собі віддати села на Донбасі, але втрата півострова буде для нього серйозним ударом. Це, можливо, єдиний спосіб переконати його згорнути конфлікт, йдеться в публікації.

У підсумку WSJ зазначає, що підтримка України не є благодійністю, а важливою стратегічною необхідністю. Якщо Україна та Захід стикаються з труднощами, це може викликати ризик успіху для росії у спробі захоплення України. Путін прагне відновити вплив російської імперії, і його реваншистські прагнення можуть призвести до вторгнення рф до країни-члена НАТО, викликаючи можливу війну з НАТО та США – сценарій, якого ніхто не бажає.