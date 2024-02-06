Вчора ресурс Financial Times опублікував статтю під назвою “Зрада Трампа щодо України”. У статті йшлося про те, що колишній президент США Дональд Трамп може “пожертвувати” інтересами України, аби знову стати главою Білого дому.

Автори статті вказують, що хоча до президентських виборів у США залишається багато місяців, вплив Дональда Трампа на американську зовнішню політику вже є значущим. Наприклад, за його дорученням республіканці у Конгресі блокують надання військової допомоги Україні.

“Хоча цього тижня Сенат США може погодити пакет допомоги, республіканці в Палаті представників залишаються абсолютно непоступливими. У результаті стає все менш імовірним, що військова допомога Україні потрапить через Конгрес найближчими місяцями – або навіть цього року”, – йдеться у статті.

Крім того, Трампа, як зазначає FT, не хвилює ймовірний снарядний голод в Україні. Трамп та його прихильники готові ризикнути перемогою Росії – якщо це хоч трохи збільшить шанси Трампа перемогти президента Джо Байдена в листопаді.

Певне небажання республіканців надавати нову допомогу Україні обумовлене скепсисом щодо війни. Проте більшість зволікань пов’язана просто з відмовою Трампа дати Байдену щось, що виглядає як “перемога” перед президентськими виборами.

На думку Financial Times, є можливість, що Трамп привітав би поразку України, якби вона сталася перед президентськими виборами, щоб він міг висловити свої твердження про слабкість адміністрації Байдена.

Втім, автори статті зауважують, що Трамп не міг зробити нічого з цього самостійно – йому допомагають республіканці у Палаті представників.

Ті, хто в Вашингтоні, серйозно розглядають ідею американського глобального лідерства, спантеличені.

Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету Сенату з розвідки, написав у X, що “якщо ми не виконаємо наші зобов’язання перед Україною, не залишиться жодної нації – друга чи ворога — яка знову нам повністю довірятиме”.

За словами FT, путін тепер не може повірити своєму щастю.

“За винятком того, що в певному сенсі це не щастя, а винагорода за довгострокові російські інвестиції. Трамп називає звинувачення в тому, що Кремль працював над його обранням у 2016 році, “російською містифікацією”. Але є багато доказів втручання Москви, спрямованого на користь Трампа – наприклад, злом і оприлюднення внутрішньої електронної пошти Демократичної партії в середині кампанії 2016 року”, – зазначають у виданні.

FT допускає можливість того, що путін зробив довгострокову ставку на Трампа.