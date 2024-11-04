Чи може турнікет, який має рятувати життя, стати загрозою? Резонанс довкола турнікетів «Дніпро» розділив волонтерів, медиків і суспільство: одні переконують у їх надійності, інші – стверджують, що цей продукт підводить на полі бою, де кожна секунда на вагу золота.

Редакція “Межі” поговорила з обома сторонами аби знайти відповіді на питання. Що приховане за конфліктом у мережі? Чому виробник не відповідає на журналістські запити? Турнікети “Дніпро” — рятують чи вбивають?

Щоб далекі від медицини люди зрозуміли, пояснюємо: турнікет «ДНІПРО» GEN 2 – кровоспинний джгут другого покоління. Він, як пише виробник, здатний зупинити небезпечну для життя кровотечу нижніх та верхніх кінцівок. Компанія “ТQ DNIPRO” твердить, це незамінна річ, яка повинна бути у кожного. Але парамедикиня Катерина Галушка іншої думки про цей медичний інвентар.

“З турнікетами “Дніпро” зустрічалися мої колеги. І, на жаль, у деяких із них через ці турнікети були ускладнення і летальні випадки. Найбільш фаховою у цьому є для мене історія командира медичної роти 12 бригади спеціального призначення «Азов», який написав про те, що за один день у нього сталися два випадки з турнікетами “Дніпро”, і це закінчилося не дуже хорошою історією. Є інструктори, які випробовували “Дніпро”, і воно тріснуло. Тому в мене немає довіри до виробника, у якого один турнікет спрацює, а ще три з партії не спрацюють”, – розповіла у коментарі нашому медіа медик-доброволець Катерина Галушка.

Скандал наростав вже досить давно. Наша редакція звернула увагу на інцидент, коли тема турнікетів “Дніпро” зʼявилися на сторінках у соцмережах волонтера-іноземця Бена Парамедика та парамедикині з «Госпітальєрів» Катерини Галушки. Перший – наполегливо просуває турнікети, дівчина ж – виступає проти них.

Далі – конфлікт перейшов у особисту площину. У відповідь на критику Катерини Галушки, Бен дозволив собі ображати її публічно та використовував щодо дівчини нецензурну лайку.

Хто ж такий Бен Парамедик? Бен – австрійський підприємець. А також, як стверджує сам чоловік, іноземний військовий. Має кілька бізнесів. У одному з інтервʼю розповідав про будівельний та ремонтний, ми ж знайшли компанію Бена, що займається продажем нерухомості.

В інстаграмі Бен має чималу аудиторію – близько 170 тисяч. Раніше чоловіка помічали на білбордах, де він рекламував свою діяльність та інстаграм.

Аби почути позицію Бена Парамедика, дізнатися більше про його діяльність та освіту – ми звернулися до нього за коментарем. Відповідь отримали таку:

Ми намагалися поставити питання, які допомогли б розібратися у ситуації – однак більше волонтер не відповідав.

Галушка не одна у своїх звинуваченнях. Критика надходить і від інших відомих медиків та військових.

Журналістка Ольга Худецька поділилася такою історією. Дмитро Козятинський, військовий медслужби «Ульф», розповів про свій досвід у коментарях під відео про джгути. Каже, «після поранення – рани під турнікетом «Дніпро» продовжують кровоточити». У відповідь ведучий ютуб-каналу виробника турнікетів назвав його слова “іпсошною шнягою”, що його коментарі проплачені, самого військового називав “шкетом”, “казкарем” та “балаболом”. Згодом відео знесли.





Категорично налаштована проти джгутів і керівниця медичної служби “Ульф” Аліна Михайлова. У неї викликає недовіру не лише якість, а й так звані амбасадори турнікетів. Твердить, деякі з волонтерів, що їх постачають, мають російське громадянство.

Анна Домбровська – за походженням росіянка, була у РФ опозиційною журналісткою. Нині отримала українське громадянство та живе в Україні. Позиціює себе, як волонтер. Питання, щодо її постаті має і парамедикиня Катерина Галушка. Щодо цього та інших питань ми зверталися до виробника. Там обіцяли розгорнуто відповісти. Редакція чекала тиждень. Втім, цього так і не сталося.

У світі існують чіткі стандарти та рекомендації щодо якості медичних засобів для бойових дій. Однак турнікети «Дніпро» не входять до офіційно рекомендованого списку Комітету з тактичної бойової допомоги пораненим, що є міжнародним стандартом.

“Звісно, ні турнікети “Дніпро”, ні турнікети “Січ” не рекомендовані комітетом TCCC (Tactical Combat Casualty Care) з причини, що це джути українські, а не американські. Американці не будуть рекомендувати українські джгути, оскільки вони втричі дешевші, хоча й не гірші по якості”, – пояснює Ярослав Вус, очільник ГО “Всеукраїнська спілка парамедиків”.

Ще однією проблемою, на яку нарікає Катерина Галушка є відсутність системи сертифікації в Україні. Обіцянки від влади розробити цю систему парамедики чують, та діями поки це не підкріплено.

“У нас ніхто не займається сертифікацією турнікетів. На державному рівні до сьогоднішнього дня немає документа, у якому були б прописані всі технічні вимоги до турнікетів”, – говорить медик-доброволець Катерина Галушка

На захист турнікетів став голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. Він підтримує виробництво «Дніпро». Зазначає, при належному використанні цей продукт працює надійно.

“Стосовно турнікетів Дніпро (другого покоління): прекрасний турнікет. Знаю цифру, що вже на фронт за 2024 рік потрапило 600 тис. турнікетів. Ні одного поганого відгуку я не чув і не бачив. Всі вкиди у соціальних мережах не є доведеними на практиці. Відповідно, користуватись цим турнікетом можна. Я рекомендую цей турнікет. Використовував його багато разів, жодного разу він не підвів”, – зазначив Ярослав Вус, очільник ГО “Всеукраїнська спілка парамедиків”.

На сторінці Всеукраїнської спілки парамедиків розміщено відео з практичними вправами на турнікетах, проте Ярослав Вус запевняє: жодних угод із виробником у них немає, як і намірів рекламувати цей бренд.

Щоб підкріпити свої слова, голова Всеукраїнської спілки парамедиків запросив нас відвідати організацію. Аби наочно продемонструвати, різниці між американським і українським турнікетом немає. Детальніше про це дивіться у нашому відео.

Тож будемо підбивати підсумки. Турнікети – питання життя і смерті. А війна – ще й про відповідальність за кожен засіб порятунку, за кожне життя. Чекаємо відповідь від виробника турнікетів «Дніпро» та рішень від влади. Адже скандал навколо джгутів став маркером, що наголошує на потребі прозорих стандартів.