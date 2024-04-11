Одинадцятий рік війни, а українські бійці все ще продовжують отримувати неякісні турнікети, які не спиняють критичну кровотечу і через те не дають воїну на полі бою шансу вижити. Спроби заощадити, нестача якісних моделей та банальна необізнаність коштують життя нашим військовим.

«Не купляйте «краще це, ніж нічого». Бо в цьому випадку якраз краще нічого, ніж, наприклад, турнікет-убивця», – йшлося в дописі Генерального штабу ЗСУ України опублікованого в червні минулого року.

При критичній кровотечі людина стікає кров’ю за 3 хвилини, а турнікет – це важлива складова аптечки, яка рятує при таких пошкодженнях, тому дуже важливо, щоб він працював правильно.

Масивна кровотеча вбиває швидко, але ще швидше людина може втратити свідомість. Тож, якщо турнікет не спрацює з першого разу, в пораненого може вже не бути можливості виправити це самостійно.

Під час запеклих боїв поруч може не бути інших бійців або можливості переключитися на надання допомоги пораненому. Часто у самого пораненого через стрес і навколишні умови може не бути можливості контролювати ефективність засобу візуально, переоцінити та використати турнікет повторно, якщо він не спрацював.

Тому турнікет має бути настільки надійним, щоб гарантовано спрацювати з першого разу в абсолютній більшості випадків. Крім того, неякісні турнікети здатні спричинити неправильний тиск на кінцівку, що згодом може призвести до ампутації.

Найбільш гостро проблема неякісних турнікетів була відчутна на початку повномасштабного вторгнення. Тоді, за повідомленнями військових, їм доводилося використовувати порізані шини від велосипедів, адже це було краще, ніж те, що їм передавали під виглядом турнікетів.

Ще однією проблемою було те, що виробники не могли задовільнити попит таких масштабів, а вітчизняні виробники турнікета «SICH» через бойові дії не змогли швидко відновити виробництво.

Проте, забезпеченість військових турнікетами і якість великої кількості тих турнікетів, що їх мають бійці, і зараз все ще далекі від задовільних.

«Ось ситуація: забираєш пораненого, він кровоточить, на нього перед тобою наклали турнікети: обидва «китайці», одночасно два на одній кінцівці, і вони не працюють. Ти заміняєш їх на один якісний, і він починає працювати», – розповідає директор комунального підприємства «Госпітальєри Дніпра» та керівник навчального центру «Госпітальєрів» Олександр Сивирин.

Інструкторка з тактмеда Марія Назарова обурюється, що після десяти років війни їй все ще доводиться пояснювати чому не слід користуватися неякісними китайськими турнікетами:

«Мені обідно, що при всій багатогранності моєї галузі медицини, половивина моїх дописів про китайські турнікети. 10 років», – пише інструкторка.

Що й не дивно, адже в Україні досі не існує стандарту якості кровоспинних джгутів, який дозволив би офіційно відбраковувати непотріб. Також не існує жодної юридичної заборони виготовляти й постачати військовим неякісні турнікети. Ба більше, такі неякісні вироби передає воїнам часом і сама держава.

Група з більш ніж сорока представників волонтерського руху, інструкторів з тактичної медицини, громадських організацій наприкінці липня минулого року опублікувала відкрите звернення до міністрів оборони та внутрішніх справ, головнокомандувача та начальника Генерального штабу ЗСУ із закликом вжити негайних заходів, щоб знизити смертність військових до моменту їх потрапляння у стабілізаційні пункти до лікарів.

Перша з восьми найбільших проблем тактичної медицини, які називають автори звернення, безпосередньо стосується турнікетів.

Турнікет лише на перший погляд здається нескладним пристроєм, насправді ж він є високотехнологічним та містить багато нюансів, кожен з яких був з’ясований шляхом багаторазових випробовувань. До всіх його елементів є низка технічних вимог, порушення яких робить його або взагалі неефективним, або менш ефективним.

«Звичайно, дуже сумно, що до цього часу сама держава, що перебуває стільки років у війні, не визначилася з тим, що є турнікет якісний, а що неякісний», – говорить співзасновник благодійного фонду Leleka Foundation Юрій Кубрушко.

До прикладу в турнікетах вороткового типу, яких в Україні більшість, довжина стрічки, матеріал та виліт стрічки під воротком відрегульовані. Вони забезпечують необхідний діапазон роботи турнікета: максимум за чотири півоберти досягати фіксації на найбільш складних кінцівках.

Підворотковий виліт внутрішньої стропи має дозволяти пораненому легко почати закручувати вороток, адже він буде швидко втрачає сили. Виконати необхідні оберти буде легше, якщо людина зможе почати робити перші. Якщо ж турнікет тугий і не дозволить легко стартувати, це може означати смерть бійця.

Китайські турнікети переважно ламаються ще на етапі накладання, але якщо він і не зламався – це зовсім не означає, що він якісний.

На таких взірцях, де внутрішня стропа достатньо товста, щоб не рватися за будь-яких навантажень, може спостерігатися явище непропорційного зростання тиску на кожен півоберт воротка турнікета. Головне, до чого призводить подібне явище, це фізична неможливість створити необхідний рівень тиску не тільки пораненою людиною, але й цілком здоровою. Також погана еластичність стропи призводить до того, що такі турнікети спрацьовують через раз. Тобто, в більшості випадків, китайські виробники роблять турнікети або затовстими, або затонкими.

Крім того, ситуація ускладнюється ще й тим, що недобросовісні виробники почали активно виготовляти підробки на оригінальні, сертифіковані турнікети.

Не таємниця, що українська армія рівняється на стандарти НАТО, котрі в свою чергу мають значний досвід і в використанні турнікетів та інших виробів домедичної допомоги.

Саме тому у США є Міжнародний комітет тактичної медицини (Committee TCCC) – організація при американському Міноборони. Вони затверджують список турнікетів, які рекомендують використовувати. Крім того, в даному комітеті затверджують новітні протоколи надання домедичної допомоги.

Тож, комітет TCCC визнає і рекомендує такі турнікети як:

CAT (розроблене вже сьоме покоління цього інструмента);

SOFTT-W;

SAM XT;

TMT;

RMT;

TX2 & TX3.

Як же відрізнити оригінальний CAT від китайської підробки?

якість виконання: шви мають бути рівними та акуратним, жодин з елементів не має відпадати/висіти;

брендованість: на оригінальному CAT є його логотип та дані надруковані білою фарбою, також бренд має бути зазначено на пластиковій фурнітурі;

пакування: воно має легко зніатись та для цього не потрібно використовувати додаткові предмети

«Я звісно радив би турнікети, які отримали сертифікацію від комітету ТССС. Краще всього це турнікети «CAT», вони прості у використанні та 99% навчань проходять саме з ними, тому в критичній ситуації буде велика вірогідність, що він вас врятує. Але є і вийняток – це турнікет «СІЧ», який зарекомендував себе як бюджетний та ефективний турнікет. Я особисто ними користувався як в ролі медика, так і при власному пораненні. Тому, на мою думку, якщо бюджет не дозволяє взяти закордонні зразки, то «СІЧ» це ідеальний варіант», – в коментарі нашому виданню розповідає бойовий медик та просить залишити анонімними своє ім’я та бригаду.

Військовий розповідає, що трапляються аптечки в яких немає нічого корисного від слова взагалі, або ж вони купуються в Китаї, або ж складаються недосвідченими волонтерами.

«Радує те, що це дуже рідкісні випадки, в більшості ж ми отримували якісну медицину», – говорить він та додає, що в першу чергу важливість якісного турнікету та аптечки насамперед потрібно донести бійцям, адже це в їх інтересах.

Минулого року Мережу сколихнув скандал – у великій партії аптечок для бригад Десантно-штурмових військ виявили турнікети китайського виробництва.

Фото аптечок поширила волонтерка, колишня депутатка Оксана Корчинська. Вона стверджувала, що їх було взято зі складу Командування Медичних сил ЗСУ. Крім того, волонтерка заявляла, що навіть має документальне підтвердження від військових та рапорт, що дані турнікети рвалися, коли бійці намагалися надати допомогу побратимам.

За підрахунками Корчинської, таких аптечок до військових потрапило понад 40 000. Крім турнікетів, там була підробка бинта з гемостатиком для тампонування і оклюзійна наліпка, яка «відразу сповзла зі спітнілого тіла».

Тоді, в Командуванні Медичних сил ЗСУ заявили, що помилка не їхня, а партія аптечок – це допомога від міжнародних партнерів, тому й не вважають якість аптечок своєю відповідальністю.

Турнікети відправили на перевірку, яка показала, «що поширена в медіа інформація щодо несправності турнікетів у зазначених аптечках НЕ знайшла підтвердження». Та пояснень, як та хто їх перевіряли, як і розгорнутих висновків не надали. Крім того, турнікети не визнали неефективними.

Здавалося б, минуло багато часу і за два роки повномасштабного вторгнення в Україні вже всі мали знати, що неякісні турнікети не можна використовувати через їх ненадійність та часті поломки, які часто стають причиної смерті.

Проте, нещодавно виявилося, що не абихто, а безпосередньо Національна гвардія України не згодна з тим, що подібним турнікетам не місце в аптечках українських військових.

Олександр Гадомський співзасновник SICH‑Tourniquet в своєму Facebook повідомив, що Національна гвардія України закупила турнікети «Дніпро», котрі відомі своїми негативними відгуками від військових на низькою якістю на 51 мільйон гривень.

«Нацгвардія вчергове провела тендер лише під одного виробника турнікетів з технічними умовами: металева паличка і фіксуюча кліпса з липучкою.

У цю штучно створену щілину пролазить лише один кровоспинний турнікет родом із Дніпра. CAT-Tourniquet, до прикладу, не має металевої палички, а SICH-Tourniquet чи SOF-T – кліпси з липучкою», – стверджує він.

Рішенням Нацгвардії обурились також й інструкторка з тактмеда Марія Назарова та бойова медикиня Ріна Резнік, котрі вже неодноразово підіймали питання небезпечності використання даних турнікетів:

«Мені, як військовослужбовці НГУ, соромно і гірко. І сил моїх більше нема», – обурюється Ріна Резнік.

Ріна Резнік

«В тендерних вимогах прописали металевий вороток і кліпса з липучкою – це тільки «Дніпро». У «Січі» металевий вороток, але нема кліпси, у «САТ» є кліпса, але вороток пластик», – підтвердила слова Гадомського про сфабрикованість тендеру Марія Назарова.

Співзасновник SICH‑Tourniquet говорить, що у минулих тендерах НГУ була та ж сама ситуація, тому участь вони не приймали.

Не приймали до того часу, поки восени такмед-спільнота не зробила розголос і не отримала у відповідь офіційну позицію самого бригадного генерала – Командувача НГУ Олександра Півненка.

Він вказав, дослівно:

«Інформуємо також про те, на вітчизняному ринку представлено щонайменше три турнікети, які відповідають характеристикам предмета закупівлі, що визначені структурним підрозділом Головного управління НГУ до джгутів кровоспинних (турнікетів): кровоспинний джгут-турнікет Дніпро 2 генерація виробництва ВК «ПРОСТІР», Україна, кровоспинний джгут Sich виробництва ТОВ «СІЧ», Україна, джгут кровоспинний SOFTT-W виробництва США. Враховуючи викладене, негативна інформація, зазначена у Зверненні, є недостовірною та упередженою, а також такою, яка не відповідає дійсності.»

Тож, цього разу «СІЧ-Україна» вирішила прийняти участь в тендері Нацгвардії.

«Ми прийшли на тендер та дали на старті нижчу на 5.000.000 гривень ціну, ніж турнікет із Дніпра. Ще один учасник тендеру дав на 7.000.000 нижчу ціну, ніж турнікет із Дніпра. Проте, переможцем тендеру визнали саме турнікет із Дніпра. «Січ» та іншого учасника тендеру дискваліфікували після торгів через «невідповідність вимогам тендеру»», – обурюється співзасновник SICH‑Tourniquet Олександр Гадомський.

Гадомський розповідає, що вони розраховували на здорову конкуренцію, що турнікет із Дніпра буде опускатися, і вони відповідно теж.

«Розуміючи потребу, ми готові були максимально знизити ціну, бо це офіційні бюджетні закупівлі, за податки людей, які сплачені на оборону країни. Але нічого не сталося. Турнікет із Дніпра не впав ні на копійку. І всі три раунди ціни в учасників не змінювалися», – стверджує він.

На думку Гадовського такі дії виглядають ніяк інакше як змова і тому заздалегідь визначений переможець на торгах не рухається вниз. Крім того, він додає, що при таких умовах ціна за один турнікет може бути якою завгодно: хоч 1000 грн, хоч 2000.

«Просто в цих теоретично зекономлених на тендері для держави 5 мільйонах гривень (а можна було і більше) не було інтересу тих, хто оголосив закупівлю», – розмірковує він.

«Вважаю, що увага антикорупційної і міліарної спільнот зараз має бути прикута сюди», – відреагувала на результати тендеру Марія Назарова.

В підсумку Гадовський звернувся до Командувача НГУ Олександра Півненка з повідомленням про те, що дії його підлеглих мають ознаки корупції та попросив звернути на це увагу.

«Я звісно буду рухатися в рамках закону, все що має бути написане офіційно – буде написане і подане», – додав він.

Втім, справа не була б такою страшною, якщо б питання було тільки в фінансуванні. Найгірше в даній ситуації те, що тендер виграла компанія, котра вже давно має погану славу на ринку.

Медики б’ють на сполох, адже дані турнікети не рятують, а вбивають.

«За один день побачили на стабпункті два рази неспрацювавший турнікет «Дніпро». Один з них ми побачили пост-мортем», – розповіла Ріна Резнік.

Марія Назарова наводить приклади коли використання даних турнікетів вартувало життів наших воїнів та нагадує про те, що головною піарницею турнікетів «Дніпро» є росіянка Анна Домбровська.

«Небезпечні дані турнікети як мінімум тим, що вони не працюють. Так, є випадки коли вони рятували, але враховуйте той факт що людина яка загинула від неякісного турнікету вже вам про це не розповість. Офіційної сертифікації в них немає, випробування вони пройшли, але лише власні та ніде не підтверджені. Можливо інформація зараз застаріла, бо темою турнікетів «Дніпро» давно не цікавився, але й перевіряти власноруч в наших умовах такі турнікети ризиковано та недоцільно», – в коментарі нашому виданню розповідає бойовий медик та просить залишити анонімними своє ім’я та бригаду.

Він говорить, що не доцільно видавати бійцям турнікети які «краще ніж нічого», адже турнікет це лише питання ціни, а людське життя в грошах не вимірюється.

«росіяни + куплений тендер + явно непрацююча штука. Явний привід звернути увагу», – підсумовує Ріна Резнік.

Втім, як тільки скандал набув розголосу, торги на 100 тисяч турнікетів «Дніпро» для Національної гвардії України були скасовані. Причиною відміни було вказано відсутність подальшої потреби в предметі закупівлі.

Попередньо було виявлено, що деякі закуплені турнікети не відповідали вимогам якості, що стало предметом критики від бойових медиків.