Вчора, 1 липня, російські окупаційні війська завдали удару ракетами «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому у Миргороді, де базуються українські літаки.

Ба більше — вогонь коригував розвідувальний безпілотник типу «Орлан», який кілька годин висів над Миргородом, внаслідок чого росіяни заявили про знищення та пошкодження до шести українських винищувачів.

Одним з перших на новину відреагував моніторинговий Telegram–канал «Николаевский Ванек» та заявив, що втрати сильно перебільшені ворогом.

За словами «Ванька» особовий склад аеродрому цілий, а літаки мають лише пошкодження, просто росіяни «знову хочуть показати бажане за дійсне».

Крім того, він розкритикував українських командирів, які «тримають борти просто неба», коли над ними літає розвіддрон.

«Мільйонний рік війни, нічого барани не вчаться. Вже і в Кульбакіному помилки припускалися, і в Долгінцевому. Тепер — Миргород. І в черговий раз жоден «великий командир» на місцях, який у критичні моменти не ухвалює нормальних рішень, не понесе відповідальності», — обурюється «Ванек».

Натомість, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко стверджує, що подібних ударів по аеродрому у Миргороді з трансляцією з розвідника було вже щонайменше 2 за останні 2 тижні.

«Інформація про перебування у повітрі російського розвідника була, і завчасно. Проте належних заходів не було вжито. Починаючи з недбалості, продовжуючи відсутністю укриттів для авіації, завершуючи браком персоналу через відправку у піхоту»,— заявив Стерненко.

Не дивлячись на те, що офіційних коментарів від Генштабу ЗСУ та Повітряних сил ЗСУ не було, ворожу атаку прокоментував колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявивши, що «не такий страшний чорт, як його малюють».

«Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! «Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста», а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д», — заявив Ігнат.

«Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях», — додав він.

Ігнат зазначив, що Повітряні сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

«А тю, ну стоять винищувачі х*й зна як під відкритим небом, ну літає ворожий розвідувальний дрон над одним з найважливіших об’єктів в області як у себе вдома і коригує. «Не такий страний чорт»», — обурився на коментар колишнього речника Повітряних сил ветеран війни Олег Симороз.

«Я не знаю, скільки в нас ще має бути в*обаних бортів, аеродромів, людей, бк і льотного складу, щоб десь до когось дійшло, що так, як зараз є, бути далі не може», — обурилась дівчина загиблого українського льотчика «Джуса» Меланія Подоляк.

«І в черговий разжоден «великий командир» на місцях, який у критичні моменти не ухвалює нормальних рішень, не понесе відповідальності», — розгнівано коментують події користувачі Мережі.

Люди вимагають справедливості та покарання винних, а також не розуміють чому взагалі подібне може відбуватися вже на третьому році повномасштабної війни.

Варто зазначити, що інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27.

«Російський безпілотник помітив щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27, припаркованих під відкритим небом серед білого дня. Російська ракета «Іскандер», випущена по них, знищила два дорогоцінних «Су» і пошкодила інші чотири», — йдеться в матеріалі видання.

«Наліт на Миргород є лише останнім у серії російських ударів по вразливих українських авіабазах. За останні місяці російські безпілотники «Ланцет» вразили щонайменше чотири українські літаки на авіабазі Долгинцеве поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України», — пише Forbes.

У виданні наголошують, що українські ВПС України вступили у війну, маючи на озброєнні близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інших. Одночасно, за даними аналітиків Oryx, протягом 28 місяців запеклих боїв українці втратили близько 90 літаків.

«При цьому європейські F-16 і Mirage, прибуття яких очікує Україна, також будуть уразливі для російських безпілотників і ракетних ударів, поки вони стоять на відкритій стоянці серед білого дня», — зазначає Forbes.