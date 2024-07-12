Під час роботи над розслідуванням про діяльність столичного ДМСника В’ячеслава Гузя» до нашої редакції надійшла інформація про перевірки у Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області. Їх, за інформацією інсайдерів, проводить Національне агентство з питань запобігання корупції.

Щоб дізнатися чи дійсно це так та яка їх ціль – ми скерували запити у відповідні структури, зокрема НАЗК та Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області. Від агентства відповіді так і не отримали. А от «у Гузя» — відписали.

Та не по суті, без конкретики. Відповіли, що не зобов’язані відповідати.

Додамо, що на перший запит з приводу стосунків і наближених осіб, В’ячеслав Гузь й досі не відповів. Хоча відправлений він — раніше.

Нагадаємо, раніше «Межа» розповідала про В’ячеслава Гузя у своєму розслідуванні. За інформацією, яка надійшла до нашої редакції, голова столичної ДМС працює під покровительством підсанкційного олігарха Павла Фукса. І навіть, після повномасштабного вторгнення їздив до нього у Велику Британію. Цивільна дружина ж Гузя, судячи інформації з мережі, раніше надавала ескорт-послуги, а у листопаді 2023 року отримала російський паспорт.

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