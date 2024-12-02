Проте українців більше зацікавив не стільки анонс військової допомоги, скільки аксесуар канцлера — валіза, яку він не випускав із рук. Це одразу ж спричинило шквал мемів і численні припущення про таємничий вміст багажу.
Користувачі з гумором припустили, що канцлер Німеччини приїхав отримати соціальну допомогу “Зимова єПідтримка”, відому серед українців як “тисяча Зеленського”. Також у мережі висміяли несподіваність його приїзду, додаючи до фотографій Шольца на пероні кадри з культового фільму “Леон-кілер”, де поруч із ним уявно з’являється Матильда, героїня Наталі Портман.
Згодом журналісти запитали в Шольца, що в його валізі, на що він, посміхаючись, зазначив, що там – речі, які беруть в дорогу, щоб передягтися.
Класична “валіза Шольца” коштує приблизно 1400–1600 євро.
650 мільйонів євро допомоги
До нового пакета військової допомоги Україні на суму 650 мільйонів євро увійдуть системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.
Водночас Шольц підтвердив, що Німеччина поки не передаватиме Україні ракети Taurus, але підкреслив масштабну військову підтримку, яку Берлін продовжує надавати.
“Ще в грудні буде передано шосту Iris-T SLM, додаткові пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів Sea King”, — заявив канцлер.
Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.
“Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною… Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу”, – зазначив президент.
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