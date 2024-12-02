2 грудня до Києва з неоголошеним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Щойно зійшовши на перон, він зазначив, що наприкінці грудня Німеччина передасть Україні озброєння на суму 650 мільйонів євро.

Проте українців більше зацікавив не стільки анонс військової допомоги, скільки аксесуар канцлера — валіза, яку він не випускав із рук. Це одразу ж спричинило шквал мемів і численні припущення про таємничий вміст багажу.

Користувачі з гумором припустили, що канцлер Німеччини приїхав отримати соціальну допомогу “Зимова єПідтримка”, відому серед українців як “тисяча Зеленського”. Також у мережі висміяли несподіваність його приїзду, додаючи до фотографій Шольца на пероні кадри з культового фільму “Леон-кілер”, де поруч із ним уявно з’являється Матильда, героїня Наталі Портман.

Згодом журналісти запитали в Шольца, що в його валізі, на що він, посміхаючись, зазначив, що там – речі, які беруть в дорогу, щоб передягтися.

Класична “валіза Шольца” коштує приблизно 1400–1600 євро.

650 мільйонів євро допомоги

До нового пакета військової допомоги Україні на суму 650 мільйонів євро увійдуть системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1 та ударні безпілотники.

Водночас Шольц підтвердив, що Німеччина поки не передаватиме Україні ракети Taurus, але підкреслив масштабну військову підтримку, яку Берлін продовжує надавати.

“Ще в грудні буде передано шосту Iris-T SLM, додаткові пускові установки для Patriot і зенітні танки Gepard. І наступного, 2025 року, ми продовжимо передавати ППО, гаубиці, розвідувальні дрони, артилерію, шість озброєних гелікоптерів Sea King”, — заявив канцлер.

Володимир Зеленський розповів, що він разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.