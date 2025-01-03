Із заяв музиканта можна зрозуміти, що Мирослав виступав проти дій ТЦК щодо мобілізації.

Під тиском громадськості Щербак записав відео з вибаченнями і заявив, що він “зробив помилку” та “висловив деструктивні думки”. Також ним було оголошено про збір коштів на ЗСУ.

“Ті люди, які це все підтримали, я готовий вас розчарувати. Ні, так це все не робиться. Я розумію, що зараз тяжко. При тому, ця тяжість це навіть не один відсоток від того, що відчувають наші захисники. Я ще раз хочу принести вибачення правоохоронним органам та ТЦК, людям, які дійсно щось роблять. Я відкриваю збір. Кожен лайк під цим постом буде конвертований у гривню, яку я особисто покладу на банку”, – Мирослав Щербак у зверненні.

Музикант пообіцяв перевести кількість лайків під своїм вибаченням у гривні, але оскільки збір тривав до 3 січня, Мирослав зібрав сумарно близько 240 гривень.

Колектив гурту Burned Time Machine засудив слова свого гітариста, хоча й зазначив, що “кожен робить помилки”, а “люди заслуговують на другий шанс”. Під тиском критики у Burned Time Machine оголосили про припинення співпраці з Щербаком.