Історії про побиття військових регулярно зʼявляються у новинній стрічці. Напередодні стало відомо про чергову. Так, ветеран російсько-української війни, батько актриси Юлії Буйновської, Юрій Буйновський заявив, що його побили співробітники ужгородського РТЦК.

Родина військового поділилася історією з редакцією Межі в новому матеріалі:

Донька Буйновського розповідає, що почалося все коли інший відвідувач ТЦК попросив у Юрія зробити дзвінок з його телефону.

Коли один із співробітників Територіального центру комплектування побачив Буйновського з телефоном на сходах — почав принижувати та намагався забрати пристрій у військового.

Слід зазначити, що захисник сам прийшов до Територіального центру комплектування з проханням з’ясувати статус свого рапорту та дізнатися про можливості працевлаштування.

Втім, людина, яка хотіла влаштуватися на роботу в результаті отримала лише побої та приниження.

“Прийшло дуже багато людей. Людей сім, які почали бити тата ногами та руками. Він впав на підлогу, після чого його продовжили бити в живіт. Після цього стали наступати на руки, на ноги та заламали йому руки за спину, щоб одягти кайдани. Але не змогли, тому що руки, на жаль, вже не рухаються так, як потрібно”, — в коментарі нашому виданню розповідає донька військового, Юлія Буйновська, та додає, що після того як Юрій підвівся отримав удар по нозі.

Крім того, батько Юлії Буйновської розповідає про те, що коли спробував викликати поліцію, його телефон намагалися відібрати.

Проте, в конфлікт трутилися свідки, які і зупинили конфлікт.

У той же час керівник ТЦК Ігор Тищук, замість вибачень попросив Юрія не писати офіційну заяву.

Коли на місце подій прибули поліцейські, ніяких звинувачень на адресу ветерана висунуто не було, але через образи одного зі співробітників РТЦК, Юрій сам наполягав на проведенні перевірки на алкоголь і наркотики. Результати яких підтвердили його тверезість.

Після розголосу ситуації, що склалася, на своїй сторінці у Фейсбук Закарпатський ​​обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент та назвав події спробою дискредитації.

“Останні повідомлення про інцидент в Ужгородському РТЦК та СП – банальна спроба спотворити реальні події та дискредитувати військових. У деяких джерелах поширюється інформація про те, що в Ужгородському РТЦК нібито “принижували і побили ветерана війни”. Повідомляємо, що ця ситуація викривлена та подана з великою кількістю неправдивих деталей. Буйновський, перебуваючи на території РТЦК, використовував ненормативну лексику, ображав військовослужбовців, і навіть намагався застосувати фізичну силу проти співробітників, після того, як його попередили про виклик поліції. Попри прохання покинути приміщення, він продовжував чинити опір, кричати та кидатися на людей з кулаками. Його неадекватна поведінка зривала роботу установи, призупинивши прийом громадян майже на пів години. Ніхто зі співробітників РТЦК не завдавав йому жодних тілесних ушкоджень. Поліцією було складено протокол за дрібне хуліганство через агресивні дії та словесні образи громадянина, що підтверджено документально. Співробітники РТЦК діяли в рамках закону, забезпечуючи порядок у воєнний час, коли кожен громадянин повинен проявляти повагу та гідність”, — йдеться в дописі Закарпатського ОТЦК та СП.

У свою чергу Юрій Буйновський планує йти до кінця та вимагає відповідальності винних, тому звернувся у всі можливі відомства аби відстояти себе.

Ексклюзивно з нашою редакцією військовий поділився — обурений протоколом за дрібне хуліганство.

“Я звернувся до ПОЛІЦІЇ, ДБР, ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ, до журналістів. Діло пішло до суду. Вони також на мене написали протокол (хуліганство), 23 буде вже суд. І то, що вони написали — що я на них кидався з кулаками. Як ви собі уявляєте я з переломами руки, та зібраної ноги мог кидатися?”, — у коментарі нашому виданню розповідає ветеран російсько-української війни Юрій Буйновський.

“Тато одразу сказав, що не хоче це закидати, адже це не одна така історія, і вони продовжуються”, — додає дочка ветерана.

Слід зазначити, що під час підготовки даного матеріалу Ужгородський ТЦК потрапив у черговий скандал.

Так, 13-го жовтня його співробітники затримали чоловіка, у якого є відстрочка по догляду за дружиною з інвалідністю.

Ба-більше — затриманий раніше був військовослужбовцем, ​​однак його звільнили по догляду за жінкою.

Винних встановлять правоохоронці, ми ж як журналісти можемо лише висвітлити.

У таких випадках, розголос — це те, що концентрує увагу суспільства на таких історіях.

Резонанс дорівнює справедливому фіналу історії.

Подібні скандали в українських структурах є неприпустимими, адже ми розділяємо європейські цінності і таким випадкам не має місця в демократичній Україні.