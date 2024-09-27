Зранку власнику та головній редакторці видання “Межа” передали повістки про виклик на допит від дізнавача Дніпровського УП ГУНП Ярослави Ямкової. За порушення недоторканості приватного життя, Вячеслав Гузь – голова ЦМУ ДМС у Києві та Київській області відкрив кримінальне провадження.

Нагадаємо, у останньому розслідуванні “Межа” розповіла про те, як столичний міграційник орендує квартиру у елітному житловому комплексі “Jack House”. Мало того, що вартість зйому у даному ЖК перевищує зарплату посадовця, то ще й винаймає житло у власної племінниці. Вона до слова, живе у Сполучених Штатах Америки.

Цікаво, що виклик на допит у тому ж районі, де функціонує ЦМУ ДМС у Києві та Київській області. Ймовірно, посадовець все ж зʼявився на робочому місці, адже коли місяць тому, щотижня, приходили наші журналісти – на робочому місці Гузя не застали жодного разу.

З цього приводу ми написали звернення до Міністерства внутрішніх справ. Відповіді не отримали.

У результаті один з підрозділів, що підпорядковується МВС, відкриває проти ЗМІ кримінальне провадження.

Втім, УП ГУНП й самі порушують закон. Повістки на допит було вручено не особисто, а через адвоката ТОВ “Межа.НЕТ”.

Що відомо про дізнавача?

Ямкова Ярослава Анатоліївна, має однокімнатну квартиру площею 46 квадратних метрів, яку придбала вже під час повномасштабної війни – 17.09.2022.

Її чоловік – Федоренко Анатолій Валерійович. Працює дізнавачем у Головному управлінні Національної поліції. Заробітна платня обох – близько 450 тисяч на рік.

Одразу після виходу розслідування “Хата на дядю”, 18 вересня до головної редакторки “Межі” Олександри Федорко почали телефонувати з невідомого номеру. Співрозмовниця представилася речницею поліції.

Згодом, поза робочим часом, почали надходити повідомлення від того ж абонента.

Ми промоніторили телефонний номер у застосунку “GetContact”. За інформацією із застосунку, телефонувала та писала саме Ярослава Ямкова.

Питання: навіщо дізнавачу представлятися речницею та вводити в оману журналістів? До слова, про відкрите кримінальне провадження пані не зазначала. Просила надати пояснення. Які – не зазначала.

У таких діях редакція вбачає тиск на свободу слова, а також перешкоджання журналістській діяльності. “Межа” звертається до парламентського Комітету з питань свободи слова, аби припинити тиск на незалежне ЗМІ.