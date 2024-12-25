Допис у її Facebook.

Міністерство оборони України Щодо виборів в Громадську антикорупційну раду

Я дуже втомилась. І я дуже добре розумію, що відбувається. І я розумію, як це все виглядає.

Слухати безкінечний потік критики, коли люди, окрім критики, не роблять більше нічого. Просто накидують г@@@но на вентилятор.

Я стомилась читати статті, хто в чому винен, а не пропозиції по допомозі.

В моєму світі, якщо ти щось критикуєш, ти маєш стати та зробити ліпше. Що я і демонструвала вже два роки, як я потрапила в Міністерство оборони.

Через інформаційні шторми, через скандали, через бюрократичні дербі. Через опір системи.

Але мені ніколи не було тяжко пропрацювавши день, в ніч поїхати в поля, до кінцевого беніфіціара.

Скажемо так, більше половини членів попереднього складу антикорупційної ради, я бачила один раз. Діяльності не бачила взагалі.

Скажу таку цікавинку. Коли я в складі колегіального органу з закупівель виводила тилове забезпечення на Prozorro, деякі члени антикорради голосували за моє відкликання з колегіального органу. Про що є відповідні протоколи, але деякі люди про це забули.

Тому йду на вибори і прошу підтримати людей, яким я довіряю. 26 грудня з 9.00 до 21.00 за посиланням @читачі Голосування відбудеться 26.12.24 з 9.00 до 21.00 за посиланням