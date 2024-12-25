Допис у її Facebook.
Щодо виборів в Громадську антикорупційну раду Міністерство оборони України
Я дуже втомилась. І я дуже добре розумію, що відбувається. І я розумію, як це все виглядає.
Слухати безкінечний потік критики, коли люди, окрім критики, не роблять більше нічого. Просто накидують г@@@но на вентилятор.
Я стомилась читати статті, хто в чому винен, а не пропозиції по допомозі.
В моєму світі, якщо ти щось критикуєш, ти маєш стати та зробити ліпше. Що я і демонструвала вже два роки, як я потрапила в Міністерство оборони.
Через інформаційні шторми, через скандали, через бюрократичні дербі. Через опір системи.
Але мені ніколи не було тяжко пропрацювавши день, в ніч поїхати в поля, до кінцевого беніфіціара.
Скажемо так, більше половини членів попереднього складу антикорупційної ради, я бачила один раз. Діяльності не бачила взагалі.
Скажу таку цікавинку. Коли я в складі колегіального органу з закупівель виводила тилове забезпечення на Prozorro, деякі члени антикорради голосували за моє відкликання з колегіального органу. Про що є відповідні протоколи, але деякі люди про це забули.
Тому йду на вибори і прошу підтримати людей, яким я довіряю. 26 грудня з 9.00 до 21.00 за посиланням @читачі Голосування відбудеться 26.12.24 з 9.00 до 21.00 за посиланням
37. ЯРОВА Богдана Едуардівна
Волонтерка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони,
Радниця заступника міністра оборони України на громадських засадах,
Спеціаліст у сфері закупівель. Має юридичну та фінансову освіту. Основна ініціаторка проведення військових закупівель на платформі Prozorro
Волонтерка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони,
Радниця заступника міністра оборони України на громадських засадах,
Спеціаліст у сфері закупівель. Має юридичну та фінансову освіту. Основна ініціаторка проведення військових закупівель на платформі Prozorro
36. КРИВОШЕЯ Геннадій Григорович
Громадський діяч, член Антикорупційної ради при Міноборони,
Експерт в напрямку контролю якості тилового забезпечення.
Голова Громадської ради при КМДА. Здійснено перевірку більше 60 військових частин, бригад, державних підприємств на предмет перевірки виявлення корупційних ризиків.
Виявив та запобіг десяткам порушень в сфері постачання продуктів харчування
Громадський діяч, член Антикорупційної ради при Міноборони,
Експерт в напрямку контролю якості тилового забезпечення.
Голова Громадської ради при КМДА. Здійснено перевірку більше 60 військових частин, бригад, державних підприємств на предмет перевірки виявлення корупційних ризиків.
Виявив та запобіг десяткам порушень в сфері постачання продуктів харчування
35. ГЕРАЩЕНКО Олександр Володимирович
Громадський активіст, член Антикорупційної ради при Міноборони,
Спеціаліст в сфері протидії рейдерству та корупції. Здійснено перевірку більше 50 військових частин, бригад, державних підприємств на предмет виявлення корупційних ризиків.
Громадський активіст, член Антикорупційної ради при Міноборони,
Спеціаліст в сфері протидії рейдерству та корупції. Здійснено перевірку більше 50 військових частин, бригад, державних підприємств на предмет виявлення корупційних ризиків.
27. СЛЕСАРЕНКО Євген Ігорович
Громадський діяч, секретар Громадської ради при КМДА,
Експерт з питань нормотворчої антикорупційної політики
та забезпечення доброчесності. Експерт у сфері виявленню корупційних ризиків у земельному законодавсті
Громадський діяч, секретар Громадської ради при КМДА,
Експерт з питань нормотворчої антикорупційної політики
та забезпечення доброчесності. Експерт у сфері виявленню корупційних ризиків у земельному законодавсті
26. РЯБЕКА Євгенія Олександрівна
Адвокат, волонтерка
Засновниця адвокатського руху «Адвокати ЗСУ», експерт у сфері військового права. Радниця Головнокомандувача з юридичних питань 2020-2022рр. До «Адвокатів ЗСУ» за період воєнного стану за юридичною допомогою звернулось більше 50 тис.
військовослужбовців та їхніх сімей.
Адвокат, волонтерка
Засновниця адвокатського руху «Адвокати ЗСУ», експерт у сфері військового права. Радниця Головнокомандувача з юридичних питань 2020-2022рр. До «Адвокатів ЗСУ» за період воєнного стану за юридичною допомогою звернулось більше 50 тис.
військовослужбовців та їхніх сімей.
25. КОРОЛЬОВ Ігор Сергійович
Юрист, волонтер,
Спеціаліст у сфері господарського права, кризовий менеджер.
Юрист, волонтер,
Спеціаліст у сфері господарського права, кризовий менеджер.
17. ЛЕВЧЕНКО В’ячеслав Васильович
Волонтер, громадський активіст,
Спеціаліст у сфері аналізу нормативно-правових документів,
зокрема у сфері антикорупційного законодавства.
Волонтер, громадський активіст,
Спеціаліст у сфері аналізу нормативно-правових документів,
зокрема у сфері антикорупційного законодавства.
18. РИБАЛКО Тетяна Сергіївна
Громадська діячка та волонтерка.
Фахівець у сфері правничої допомоги.
Громадська діячка та волонтерка.
Фахівець у сфері правничої допомоги.
10. ГРИШКО Вероніка Віталіївна
Громадський діяч, волонтерка, займається захистом прав громадян у різних сферах суспільної діяльності та протидії
корупційним проявам.
Громадський діяч, волонтерка, займається захистом прав громадян у різних сферах суспільної діяльності та протидії
корупційним проявам.
11. ЮРЧЕНКО Анна
Волонтерка, громадська активістка,
спеціаліст у сфері соціального захисту населення.
Життєвий принцип «Допомагаючи іншим, ми будуємо майбутнє, в якому місце для добра та надії»
Волонтерка, громадська активістка,
спеціаліст у сфері соціального захисту населення.
Життєвий принцип «Допомагаючи іншим, ми будуємо майбутнє, в якому місце для добра та надії»
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P.S інструкцію, як голосувати розміщу завтра.
P.S інструкцію, як голосувати розміщу завтра.