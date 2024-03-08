7 березня французьке видання Le Monde повідомило про нову заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо підтримки України. Підтримка Києву з боку Франції “не має меж”, заявив Макрон під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій.

“Позиція Франції змінилася: більше немає червоних ліній, більше немає обмежень”, – наголосив політик.

Нагадаємо, що на брифінгу за 26 лютого президент Франції висловився про те, що у майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Про цю та інші заяви європейських і західних політиків читайте у нашому нещодавньому матеріалі.

Слова Макрона викликали критику у супротивників, зокрема – у Жордана Барделли, голови Національного об’єднання.

“Я дуже стурбований позицією Еммануеля Макрона. З того моменту, як ми розглядаємо можливість відправлення французьких військових і солдатів із французької армії, або, принаймні, коли ми робимо цю можливість відомою для такої ядерної держави, як Росія, – це безвідповідально і вкрай небезпечно для миру в усьому світі”, – заявив лідер ультраправої партії.

Втім, як повідомляє видання L’Independant, президент Франції, незважаючи на критику опонентів, на зустрічі з парламентськими партіями висловив думку, що відправлення військових до України залишається ймовірним і відбуватиметься у разі прориву окупантів на Київ чи Одесу.

“Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва”, – зауважив Фаб’єн Руссель, представник комуністичної партії, на слова котрого посилається французьке медіа.

В свою чергу, видання Le Figaro, посилаючись на слова французьких політиків, розповіло, що Макрон на парламентській зустрічі “з картами в руках” пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії.

Один з політиків також зазначив, що президент Франції “дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні”.

Слідом за Еммануелем Макроном президент США Джо Байден висловився з приводу ймовірності введення військ НАТО в Україну.

У черговому зверненні до Конгресу Байден заявив, що: по-перше, американських військ в Україні немає, а по-друге – Україна не просить про введення військ, однак потребує допомоги в озброєнні.

“Україна може зупинити Путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Американських солдатів на війні в Україні немає. Я сповнений рішучості, щоб так було і далі”, – наголосив президент США.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена наразі розглядає різні способи допомоги Україні – зокрема, виділення коштів з бюджету, відведеного на армію Штатів. Детальніше – у нашій вчорашній статті.