12 серпня 2000 року у Баренцевому морі потонув російський атомний підводний човен "Курськ". Під час цієї трагедії загинули всі 118 членів екіпажу, що перебували на судні. Ця подія також стала поворотною у політичному житті Володимира Путіна й змінила курс Росії у бік тоталітарного режиму.

​​Тож, що відомо про цю трагедію? Давайте дізнаємось:

Журналісти BBC зазначили, що того дня підводний човен “Курськ” проходив навчання з ракетами “Граніт” та практичними торпедами, разом з атомним ракетним крейсером “Петро Великий” і авіаносцем “Адмірал Кузнєцов”. Спочатку субмарина відстрілялася боєприпасами й готувалася здійснити новий пуск, але під час підготовки торпедної атаки сталася катастрофа.

За даними слідства, об 11 годині 28 хвилин за московським часом в четвертому торпедному апараті “Курська” вибухнула практична торпеда 6576-А. Потім підводний човен різко опустився на глибину 108 метрів, і вже там стався другий вибух, який знищив всю носову частину субмарини.

Більшість членів екіпажу в відсіках з першого по третій загинули одразу або протягом лічених хвилин. Ті 23 особи, що вижили, зібралися в дев’ятому відсіку.

Пошукова операція почалася о 23:30, 12 серпня, а близько 3:20 наступного дня субмарину помітив на дні ехолотом “Петро Великий”. Перший рятувальний корабель прибув на місце аварії о 10 ранку 13 серпня.

Росія також вела перемовини з Великою Британією і Норвегією, які запропонували допомогу в порятунку екіпажу. Однак розпочати роботу норвезькі водолази змогли тільки 20 серпня, через вісім днів після аварії.

Вже 21 серпня 2000 року рятувальники змогли відкрити люк цього підводного човна. Живих людей усередині не було.



Поведінка російської влади, зокрема, президента Владіміра Путіна, викликали тоді критику РФ. Варто зауважити, що він лише 5 місяців очолював Росію, тому “Курськ” для нього став фактично першим серйозним випробуванням на посаді.

Під час катастрофи російський диктатор перебував у відпустці. Він не перервав її одразу після того, як йому доповіли про аварію. Натомість він повернувся з Сочі через п’ять днів після катастрофи.

Ну й всім нам відома реакція Путіна на питання журналіста від CNN: “що сталося з субмариною “Курськ”?”

Роки йдуть, а нічого не змінюється. Ставлення Путіна до людей залишається таким, як й 24 роки тому, а Курськ так само продовжує “тонути”, як й тоді.