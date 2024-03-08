У Києві поблизу Національного парку «Голосіївський» є історично важлива місцевість — Китаїв. І її хочуть забудувати. Китаїв — пам’ятка національного значення: тут виявили залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів Київської Русі з глиняними печами тощо. Ми єдина європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста.

Головним є питання національної безпеки, яку роль відіграє пам’ятка археології національного значення в повномасштабній війні держави-агресора рф проти суверенної й незалежної держави – України.

І чому в цій війні ми воюємо не тільки за власне виживання, незалежність, повернення територій, а і власне за свою історію?

Про що мова?

17 років тому, всупереч діючому Генеральному плану м. Києва, всупереч історико-архітектурного опорного плану південно-історичного ареалу м. Києва; всупереч ЗУ про «Охорону культурної спадщини», всупереч ЗУ «Про охорону археологічної спадщини”, всупереч ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», всупереч міжнародним зобов’язанням взятих на себе Україною, а саме: «Конвенція про охорону пам’яток та визначних місць», «Конвенція про охорону археологічної спадщини», «Європейська ландшафтна конвенція» та інші; всупереч Конституції України ст. 54 (де саме Держава має забезпечувати охорону об’єктів, що становлять культурну цінність) та всупереч усякому здоровому глузду та відповідальності перед громадянами України за збереження культурної, історичної, архітектурної, археологічної спадщини рішенням Київради № 29.11.2007 №1325/4158 були віддані землі історико-культурного призначення СВАТ «Київській овочевій фабриці» в довгострокову оренду на 15 років.

За поданням Офіса Генерального прокурора в інтересах громадян України, був поданий позов за повернення у державну власність (власність усього Українського народу) земельних ділянок на яких розташована пам’ятка археології національного значення, заради збереження цінної історичної, археологічної та культурної спадщини в інтересах нинішніх та майбутніх поколінь, заради убезпечення від можливої забудови особливо-цінних земель історико-культурного призначення.

Що ми знаємо про Середньовічний Київ? Яким роком датується заснування середньовічної Української Держави – під назвою Русь? Що ми знаємо про Князів Київських? Що ми знаємо про традиції й побут наших пращурів? Що ми знаємо про фортифікації та фортеці часів Київської Русі?

Як існував Київ 1000 років тому, як формувались перші міжнародні зв’язки, як проходив торговельний шлях по Дніпру? – на всі ці питання відповідає археологія та археологічні розкопки, які потім лягають в працю істориків, науковців та дають нам беззаперечний факт заснування Києва – столиці України та середньовічної Української Держави – під назвою Русь.

Ми єдина європейська столиця, яка зберегла у своїх межах комплекс археологічної культурної спадщини древнього міста і зараз його хочуть забудувати.

20 років тому ділянку віддали в оренду Київській овочевій фабриці, яку пов’язують з одіозним екснардепом Віктором Пилипишиним (обирався від Шевченківського району, 223 округ). Потім були підписані інвестиційні договори з різними забудовниками. А от саме зараз тут хоче будувати KAN Development, який очолює колишній перший заступник мера Києва Ігор Ніконов.