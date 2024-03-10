Не встигла тема з ВЛК Залужного та Шаптали втихнути, як медіапростір почав обговорення нового інформаційного приводу, пов’язаного з кримінальним провадженням ДБР по голові правління громадської організації «Центру протидії корупції” Віталію Шабуніну. Наразі ДБР розслідує ймовірний факт підробки документів та ухилення від військової служби.

Початок історії

Висвітлення історії з Шабуніним почалося зі сторінки українського блогера Володимира Бойко у Фейсбуці.

Декілька днів тому блогер розписав на своїй сторінці історію ухилення Шабуніна від служби у 207 окремому батальйоні ТрО, де той рахувався солдатом. За цим послідував допис, опублікований блогером через два дні, у котрому йшлося про те, що інтернет-видання “Главком” розмістило статтю-наклеп про Бойка. Авторами цієї статті Бойко зазначив громадського активіста Віталія Шабуніна та журналістку Дар’ю Каленюк, про незаконні дії котрої блогер також повідомив.

Крім того, 7 березня блогер опублікував фото Шабуніна на Осокорках в Києві, тоді як батальйон, в котрому начебто служив громадський активіст, виконував бойові завдання в Донецькій області.

Втім, скоро блогеру Володимиру Бойку повідомили, що Шабунін вже колишній військовослужбовець 207 окремого батальйону. Отже, Бойко попросив командування батальйону пояснити, “які були вжиті заходи щодо Шабуніна і коли саме його виключили зі списків особового складу”.

В продовження своїх дописів блогер опублікував витяги двох кримінальних проваджень по Віталію Шапталу: перше – за ухилення Шаптали від військової служби, друге – за виготовлення фальшивих документів.

Потім, 9 березня, Володимир Бойко на сторінці у Фейсбук заявив про відправлення запиту “Про доступ до публічної інформації” в Національне агентство по запобіганню корупції (НАЗК). В запиті блогер розписав 13 пунктів, пов’язаних з Віталієм Шабуніним: по цих пунктах НАЗК і має дати відповідь.

10 березня Бойко опублікував пост, в котрому зазначив, що Шабуніна покриває Татаров: другий заборонив чіпляти першого, оскільки Шабунін разом із Ситником, заступником голови НАЗК, є учасником багатьох корупційних схем.

Реакція Шабуніна

Після звинувачення Володимира Бойко видання NV звернулись за коментарем до Віталія Шабуніна.

На перше питання: чи дійсно ДБР відкрили кримінальні провадження щодо нього, – Шабунін відповів:

“Чесно кажучи, поняття не маю. Мені перекидають інформацію про це зі «зливних бачків»”.

На звинувачення у підробці листів Шабунін заявив:

“Я що, ідіот, підробляти офіційні листи? Це ж дурня повна. Тим більше НАЗК, де електронний документообіг. Там неможливо нічого підробити. Звинувачення у підробці документів НАЗК – це треба аж геть не мати фантазії, щоб таке писати. Але хай фантазують. Буде якась юридична дія, будемо говорити”.

На питання, що взагалі планує робити у зв’язку з відкриттям таких проваджень, Шабунін відповів:

“Та нічого. Хай фантазують, що завгодно. Як на це реагувати? Щоб що? Написав чорт Вовка, друг-товариш [заступника голови ОП Олега] Татарова-Портнова [йдеться про колишнього заступника голови АП Андрія Портнова] заяву про злочин. Татарівське ДБР зареєструвало. Хай реєструють. Будуть якісь дії – тоді й будемо з ними говорити”.

Втім, ухилення від військової служби Віталій ніяк не прокоментував.

Також Віталій написав відносно емоційний пост у своєму Фейсбуці, де оприлюднив фото свого військового квитка.

Віталій назвав Державне бюро розслідувань “Татарівським”, а також заявив, що антикорупційний сектор Офісу Президента нібито послуговується “прокремлівськими чортами” для політичних атак під час війни.

Проте й у цьому дописі Шабуніна не було жодного коментаря відносно деталей, про котрі йшлося у публікаціях блогера Бойка.

Деталі звинувачень Бойка

Звернемо увагу на деталі звинувачень Віталія Шабуніна Володимиром Бойком і почнемо з першого допису українського блогера, в котрому той зазначив, що Шабунін протягом двох років успішно ухилявся від військової служби, при цьому отримуючи зарплатню від військової частини, а також – від Київського міського ТЦК та СП.

Шабунін, за словами блогера, був фіктивно оформлений солдатом у 207 окремий батальйон ТрО, який на той час входив до складу 112 окремої бригади ТрО. До особового складу Шабунін був зарахований “заднім числом” – і все, як зазначає Бойко, аби уникнути служби.

Шабунін прорахувався у подачі декларації за 2022 рік, оскільки не міг законно отримувати гроші від ТЦК та СП, а також – не мав права займатися підприємницькою діяльністю (блогер зазначив, що Шабунін зареєстрований як ФОП і “займається торгівлею на ринках і з яток”) через військову службу.

Блогер Бойко також пригадав історію, що сталася у травні 2022.

“У травні 2022 року 207 батальйон був переданий зі 112 об ТрО в щойно створену 241 об ТрО (в/ч А4076), яка платить Шабуніну гроші до цього дня. 207 батальйон упродовж року, до березня 2023 року, перебував у Києві, при цьому Шабунін у батальйоні взагалі не з’являвся, навіть не отримував речове забезпечення – гроші йому надходили на картковий рахунок, а сам він наказом командира в/ч А7376 був прикомандирований до НАЗК на прохання заступника голови НАЗК Ситника”, – зазначив Бойко.

Потім блогер нагадав про скандал, що трапився в іншому батальйоні 241 окремої бригади ТрО – 206-му. Тоді виявилось, що колишній комбат 206 об ТрО у березні 2022 року прийняв на фіктивну службу трьох депутатів Київради та одного їхнього помічника й прикомандирував їх до КМДА. Тоді всі четверо, включно з комбатом, отримали підозру в ухиленні від військової служби.

Після скандалу з депутатами Київради командир 207 батальйону відкликав Шабуніна “з відрядження”: тоді другий мав їхати зі своєю військовою частиною на Бахмутський напрямок, втім, відмовився це робити. Командир батальйону натомість просто відправив Шабуніна до Києва у той час, як до 14 вересня 2023 року 207 батальйон перебував на Сіверському напрямку.

“З середини вересня 2023 року 207 окремий батальйон ТрО знаходиться в Київській області, за 100 км від столиці, але Шабуніна у військовій частині ще жодного разу не бачили. Натомість він майже щодня ходить до НАЗК, де виносить порожні пляшки з кабінету Ситника, та час від часу бачиться з міністром оборони Умеровим, від якого вимагає призначити Каленюк заступником Міністра оборони, а його, Шабуніна, офіційно відрядити з 207 батальйону ТрО до Міноборони, бо батальйон знову може потрапити на фронт”, – заявив український блогер.

Крім того, зауважив Бойко, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону не бачить складу злочину в ухиленні солдата 207 окремого батальйону ТрО Шабуніна від військової служби та отриманні ним грошового забезпечення попри ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду столиці, який і зобов’язав ДБР зареєструвати кримінальне провадження за цими фактами.

Ми, в свою чергу, звернулись до ДБР за офіційними коментарями, однак поки відповідей не отримали.

Але у розпорядження нашої редакції є відео з київського ресторану «Зігзаг» датованого 29 квітням 2023 року, де заснято Віталія Шабуніна у компанії людей.

Представлений скріншот підтверджує слова блогера Бойко про те, що Віталій весною 2023 року не знаходився у місці перебування своєї військової частини.

До того ж, навряд чи те, що ми бачимо на скріншоті, можна назвати бойовим завданням.

Минулі справи Шабуніна

Кримінальні провадження щодо громадського активіста Віталія Шабуніна відкриваються не вперше.

Наприклад, в 2017 році відбулась бійка під військкоматом, вдо якого Віталій Шабунін прийшов зʼясувати, чому він отримав повістку армії: з його слів, він був непридатний до служби і армії з 2000 року.

Тоді у Шабуніна сталась сутичка з блогером-провокатором Всеволодом Філімоненко, який на той час працював у виданні «Flash on Time News».

Відбувся суд, який частково перетворювався у перформанси. Читайте детальніше у наших матеріалах за 2018 рік: тут і тут.

Шабуніну спочатку інкримінували нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості журналісту, але в зв’язку зі зверненням представників ЗМІ та громадськості з приводу професії Філімоненка, підозру склали за м’якшою статтею. Згодом справу перекваліфікували назад на статтю про побиття журналіста.