На території Запорізької атомної електростанції 7 квітня впали три дрони, в наслідок чого було пошкоджено обладнання для спостереження та зв'язку на даху реактора шостого енергоблока і військовий автомобіль.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як повідомляється, після отримання інформації про атаку безпілотників на ЗАЕС експерти МАГАТЕ виїхали на три локації, що зазнали пошкоджень, там вони змогли підтвердити фізичні наслідки вибухів.

В агентстві розповіли, що перший удар завдали по території неподалік їдальні, через що три співробітники отримали поранення, а один із них знаходиться у важкому стані. Після цього протягом 30 хвилин дрон здійснив атаку по зоні завантаження вантажу, а згодом ще один БПЛА влучив у купол шостого реактора.

Втім, представники російської окупаційної влади та МАГАТЕ стверджують, що на станції рівень радіації відповідає нормі, а оболонка реактора серйозно не пошкоджена.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі на своїй сторінці у соцмережі Х підтвердив три прямих влучання в захисну оболонку одного з реакторів Запорізької атомної станції. За його словами, це трапилося вперше з листопада 2022 року.

«ЗАЕС поінформувала експертів МАГАТЕ про те, що на території станції сьогодні здетонував дрон. Таку детонацію спостерігали і ми», — заявив генеральний директор МАГАТЕ.

«МАГАТЕ та ISAMZ (місія підтримки та сприяння агентства в Запоріжжі) підтвердили, що відбулося щонайменше 3 прямих влучання в основну конструкцію захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не може бути», — написав Гроссі.

Він зазначив, що ніхто не має отримувати військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об’єкти.

«Я рішуче закликаю військових, які приймають рішення, утримуватися від будь-яких дій, що порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів», — додав гендиректор МАГАТЕ.

У самому МАГАТЕ повідомили, що станом на сьогодні відомо про одну жертву та пошкодження на 6-му енергоблоці. Також у агентстві додали, що це не поставило під загрозу ядерну безпеку, але подібні інциденти здатні призвести до порушення цілісності системи захисної оболонки реактора.

При цьому в жодному повідомленні МАГАТЕ або Гроссі не називають, чиї саме безпілотники атакували ЗАЕС у неділю.

Росіяни ж, в свою чергу, традиційно звинуватили в обстрілі Сили оборони України та закликали МАГАТЕ «засудити Україну за ядерний терроризм».

У Головному управлінні розвідки заявили, що росія на постійній основі здійснює провокації з імітаціями ударів по ЗАЕС та до жодних з них Україна ніяк не причетна.

Про це розповів представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі «Українській правді».

«Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС. Держава-агресор вкотре наражає на небезпеку ядерний об’єкт, цивільне населення та навколишнє середовище всієї Європи. Російські удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об’єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів», — заявив Юсов.

Речник ГУР МО наголосив, що росія повинна вивести війська з усіх об’єктів ЗАЕС.

«Лише це дозволить відновити дотримання усіх необхідних міжнародних норм та контролю над важливим об’єктом атомної енергетики», — стверджує він.

Коментуючи вибух безпілотника на ЗАЕС, аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) нагадують, що раніше росіяни неодноразово намагалися використати фізичний контроль над ЗАЕС, щоб змусити міжнародні організації, включаючи МАГАТЕ, зустрітися з російськими окупаційними чиновниками. У такий спосіб окупанти сподіваються «легітимізувати» окупацію ЗАЕС.

Крім того, в ISW нагадують, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не поклало відповідальності за ці удари на жодну зі сторін.

Загалом, провокації зі сторони країни-агресора відбуваються на постійній основі та не перестають жахати своїми масштабами. До прикладу, напередодні російські військові оприлюднили кадри із окупованої ними Запорізької атомної електростанції, де показали розміщення бронетехніки всередині самого енергоблоку.

У кадрі можна побачити п’ять вантажівок Урал та КамАЗ, а також машину схожу на командно-штабний автомобіль, поруч із ними розташовані три БТР-80, оснащені антидроновими сітками.

Використання ЗАЕС російськими військовими як сховище для бронетехніки фіксували і раніше. Так, у серпні 2022 року журналісти видання The Insider опублікували відео, на якому російські військові ваговози заїжджають на територію станції та розвантажують невстановлений вантаж.

Машини зупинилися між першим та другим енергоблоками і через деякий час частина колони почала заїжджати на територію машинного залу першого енергоблоку через вантажні ворота. Тоді повідомлялось про розміщення на території станції БТРів, зенітних установок та техніки для радіохімічної розвідки.

Крім того, з’являлась інформація про встановлення вогневих позицій на дахах кількох корпусів Запорізької АЕС.

Супутникові знімки з цими позиціями оприлюднили тоді в міноборони Великої Британії.

На зображеннях видно, що до березня 2023 року окупанти облаштували бойові позиції з мішками наповненими піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції.

Також, за оперативною інформацією, тоді на зовнішній крівлі третього й четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

В «Енергоатомі» також заявляють, що на тимчасово окупованій ЗАЕС росіяни продовжують систематично порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання.

Так, в минулому році, для резервної дизельної електростанції окупанти вирішили використовувати російське мастило, яке піниться при нагріванні, що могло призвести до зниження тиску в системі і автоматичного відключення дизель-генераторів, що несе великі ризики.

Згодом, з’явилось нове повідомлення про небезпеку – цього разу росіяни викликали частковий блекаут на станції, адже через їх некомпетентні дії сталося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС.

Невдовзі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталося чергове порушення – витік борованої води з теплоносія першого контуру п’ятого енергоблока.

«Ціла низка норм і стандартів ядерної безпеки на ЗАЕС не забезпечується окупаційною владою. Те, що вони весь час виробляють з нашою Запорізькою атомною станцією — це ядерний шантаж», — обурюється представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Загалом поновлення спроб організації провокацій на Запорізькій АЕС має прямий зв’язок з успішними українськими операціями проти російських нафтопереробних заводів. Україна завдяки діяльності спецслужб, в першу чергу СБУ, вивела з експлуатації значну частину потужностей росії в сфері нафтопереробки. Це вже болюче позначається на відповідному російському експорті, та зрештою на постачанні відповідного палива для російських споживачів. росіянам це, очевидно, дуже сильно не подобається, тим більше, що мова йде про власність наближених до путіна особисто людей. Тож не дивно, що вони і намагаються усілякими способами звинуватити Україну в тероризмі», – у коментарі нашому виданню пояснює політолог Петро Олещук.

Політолог вважає, що росіяни вирішили використовувати дану тактику з метою зупинити Україну усіляко дискредитуючи ідею атак на російські НПЗ.

«Вони зараз будуть просувати тезу, що Україна несе ядерну загрозу для всього світу, тому її необхідно зупиняти, необхідно зупиняти українські атаки за допомогою дронів. Я думаю, що тут основна логіка наступна. І сама тема ядерного шантажу піднімається вже не вперше, і не вперше піднімається в тому числі у контексті саме Запорізької АЕС», — припускає Олещук.