Про це пише на своїй сторінці у Facebook ексголовнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Далі — його пряма мова.

Історичні паралелі

Покровськ вирішує стратегічне питання оволодіння Донбасом і створення умов окупації всієї частини південно-східної України.

Теперішня ситуація навколо Покровська ставить під загрозу контроль над Донбасом, обумовлює ймовірність оволодіння ворогом Запорізькою областю, вихід на оперативний простір у Дніпропетровській області, перспективу можливого оточення Харкова – це те, що не спромоглися зробити радянські війська після Курської битви.

У Другій світовій війні, у 1943-му, після Курської битви радянські війська планували використовувати свою перевагу для оточення стратегічних об’єктів, але цей план не був реалізований повністю через сильний опір і прорахунки в стратегії.

Сьогоднішня ситуація демонструє, що Росія намагається втілити схожий задум, щоб досягти контролю над ключовими територіями на сході України.

Загроза для України

Захоплення Покровська може суттєво змінити баланс сил у регіоні. Це відкриває шлях для подальшого просування російських військ і створює неабияку загрозу для інших областей, таких як Запорізька та Дніпропетровська. Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на обороні цих критичних точок.

Важливість професіоналізму

Для протидії таким викликам необхідно покладатися на досвід та знання професійних військових, які здатні приймати стратегічні рішення. Військові лідери з відповідною освітою та досвідом можуть краще оцінити ризики і можливості, що стоять перед країною, і знайти оптимальні рішення.

Висновки

У сучасній війні, як і в історичних конфліктах, вирішальне значення має професіоналізм та стратегічне планування.

Україна повинна зосередитись на захисті своїх ключових територій, уникати непрорахованих ризикованих операцій, які можуть відвернути увагу від головних загроз та обирати форми і способи застосування військ, що адекватні їхнім можливостям

Лише завдяки злагодженій роботі військових професіоналів та їх лідерству можна забезпечити перемогу.