Вчора, 21 липня, на своєму акаунті у соцмережі X (колишній Twitter) президент США Джо Байден повідомив про зняття своєї кандидатури з виборчих перегонів та запропонував висунути кандидаткою від Демократів на пост президента віцепрезидентку Сполучених Штатів Камалу Гарріс.

Рішення зняти кандидатуру Джо Байдена з президентських виборів підтверджує документ опублікований на сайті Білого Дому.

Варто зазначити, що напередодні лідери Демократичної партії закликали Байдена зійти з виборчих перегонів через те, що на їх думку чинний президент не здатен змінити сприйняття свого віку виборцями та не може досягти більшості в Конгресі.

Крім того, 18 липня стало відомо, що Байден вже втретє захворів на коронавірус.

“І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків як президента на залишок мого терміну”, — заявив президент США та подякував усім, хто “так важко працював, щоб його переобрали”. “Таке рішення Байдена було обумовлене його відчуттям нездатності конкурувати в цій виборчій кампанії та перемагати в ній, а також бажанням зберегти позиції демократів у конгресі. Він побачив останню соціологію, яка свідчить про відставання від Трампа в семи ключових штатах, причому у чотирьох з них на 4-7% (а той кандидат, який програє в цих семи штатах— програє вибори в принципі). Тож, Байден зрозумів, що його відставання від Трампа поступово зростає, а посилити свої позиції вже не вийде, зважаючи на ту негативну хвилю, яка пішла протягом останніх тижнів”, — в коментарі нашому виданню розповідає політолог та партнер комунікаційної агенції “Good Politics” Максим Джигун.

“Крім того, стовідсотково на дане рішення вплинули результати дебатів, адже після них від Байдена відвернулася значна частина його прихильників і спонсорів партії, а також впливових політиків через їх думку, що чинний президент вже не зможе привести партію до перемоги. Тут слід зазначити, що унікальність американської виборчої системи полягає у тому, що крім президентських виборів у той же час відбуваються і парламентські. Унаслідок чого у багатьох інших кандидатів від демократів погіршилися позиції саме через те, який результат мали дебати між Трампом та Байденом”, — додає політог.

Окремо Байден подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона “була неймовірним партнером у всій цій роботі”, а пізніше опублікував допис в якому запропонував її кандидатуру на пост президента США від Демократичної партії.

“Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це”, — наголосив Байден.

Власне, сама Камала Гарріс підтвердила, що має намір балотуватися та здобути перемогу в президентських виборах від Демократичної партії.

Про що повідомляє видання “The Guardian”.

“Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію. Протягом останнього року я подорожувала країною, розмовляючи з американцями про чіткий вибір на цих важливих виборах. І це те, що я буду продовжувати робити в наступні дні й тижні. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію і нашу націю, щоб перемогти Дональда Трампа”, — заявила Гарріс.

Вона назвала рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру самовідданим і патріотичним вчинком.

Як нову кандидатку від партії на майбутніх виборах Камалу Гарріс підтримали й голови Демократичної партії в усіх штатах.

Про це йдеться в заяві президента Асоціації державних демократичних комітетів Кен Мартін, — повідомляють у виданні “Reuters”.

“Після оголошення президента Байдена наші члени негайно зібралися, щоб підтримати кандидата, який має послужний список перемог на важких виборах і який є лідером у питаннях, які важливі для американців: свобода, запобігання насильству з використанням зброї, захист клімату, справедливість, реформи та відновлення економіки”, — заявив Мартін та додав, що ця людина — чинна віцепрезидентка Камала Гарріс.

Підтримали ймовірну кандидатку й прості виборці — за кілька годин американці пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії Гарріс, що стало відомо з даних порталу для збору коштів “ActBlue”.

“Це найбільший збір за день на платформі у 2024 році”, — пише видання “NBC News”.

Натомість, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вважає, що перемогти на виборах Камалу Гарріс йому буде навіть легше, ніж Джо Байдена.

“Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена”, — заявив він в інтерв’ю для “CNN”.

Тим не менш, згідно проведених опитувань Камала Гарріс “відста” від Дональда Трампа у виборчій гонці із незначним відривом — всього у 2%.

За даними опитувань “The Hill” та “Decision Desk HQ” Трамп випереджає Гарріс з 47% підтримки виборців, проти її 45%.

Журналісти стверджують, що співвідношення сил приблизно таке, яке було між Трампом і Байденом (46% проти 43,5%).

Якщо ж до опитування включити незалежного кандидата Роберта Ф. Кеннеді, то відрив Трампа від Гарріс зростає у відношенні 43% проти 37% (тоді як Кеннеді підтримали б близько 6%).

На своєму акаунті у власній соцмережі “Truth Social” Трамп називає Байдена найгіршим президентом за всю історію Сполучених Штатів та “непридатним, аби балотуватися в президенти, і, безумовно, непридатним для того, щоб виконувати свої обов’язки”.

За словами Трампа чинний президент США “здобув посаду тільки завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу”.

“Усі, хто його оточував, включаючи його лікаря і ЗМІ, знали, що він нездатний бути президентом, і він ним не був. А тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон… багато з них із в’язниць, психлікарень, а також рекордна кількість терористів”, — обурюється він.

На рішення Байдена зняти свою кандидатуру з виборчої гонки відреагував й президент України Володимир Зеленський та назвав його “важким, але сильним”.

Про це він написав на своєму акаунті у соцмережі X (колишній Twitter).

“За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам’ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення”, — говорить Зеленський та додає, що Україна вдячна Байдену за “його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою”.

“Він підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації нашої країни і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни”, — стверджує президент.

Говорячи про позицію Гарріс щодо України варто зазначити, що вона засудила окупацію Криму та російське вторгнення в Донецьку та Луганську області, а з початком повномасштабної війни наголошувала, що українці борються не лише за захист домівок та сімей, а й демократії та свободи.

Крім того, вона закликала Конгрес ухвалити допомогу Україні, коли шодо цього виникла затримка.

У той час як Трамп обіцяє завершити війну між Україною та Росією “протягом 24 годин” та за допомогою “одного телефонного дзвінка”, що за інформацією джерел видання “Bloomberg” означає змушування країн до переговорів шляхом маніпулювання постачання зброї, Гарріс найімовірніше підтримуватиме стратегію свого попередника.

До прикладу в червні цього року Гарріс очолила американську делегацію на Глобальному саміті миру до Швейцарії, де наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

Щодо політичної кар’єри загалом, то Гарріс на початку своєї кар’єри працювала в прокуратурі округу Аламіда в Окленді, де займалася справами, пов’язаними із сексуальними злочинами.

Згодом вона працювала в офісі окружного прокурора Сан-Франциско.

Спеціалізувалася на боротьбі з підлітковою проституцією.

Домоглася, щоб правоохоронці розглядали неповнолітніх проституток як жертв злочинів і замість тюрми відправляли в реабілітаційні центри.

Також Гарріс створила спеціальну групу розслідування злочинів на ґрунті ненависті, яка зокрема займалася злочинами проти ЛГБТ-підлітків у школах.

Останні ж роки активно виступала на телебаченні та висловлювалася проти жорсткої політики Трампа щодо мігрантів, а також підтримувала право на аборт і легалізацію одностатевих шлюбів.

Також варто зазначити, що у 2019 рокі Гарріс вже брала участь у президентських перегонах та деякий час була серед лідерів праймеріз Демократичної партії, однак врешті не змогла зберегти цю популярність, знялася з виборів і підтримала кандидатуру Байдена.

Сьогодні ж однією з ключових задач для Камали Гарріс під час виборчої гонки буде протистояння масштабній компанії спрямованій проти неї командою Трампа, яка за інформацією видання “The New York Times” вже готується.

Крім того, якщо Гарріс номінують, їй потрібно буде знайти кандидата на посаду власного віцепрезидента, який буде її доповнювати та допоможе отримати підтримку ключового електорату, особливо у так званих “swing states” — вирішальних штатах, що вагаються.