На початку листопада в Україні спалахнув скандал довкола мін 120 мм калібру. Військові скаржились, що кожна десята міна на фронті є бракованою, адже боєприпаси не вибухають і не долітають до ворожих позицій.

Ще однією проблемою стали неякісні “вишибні” до цих мін. Так, повідомлялося про те, що порох, який в них використовується, не згорає і міна падає за 10-50 метрів від міномета. Крім того, велика кількість “вишибних” взагалі не спрацьовувала, через що виникала необхідність розбирати міномет.

Пізніше журналісти низки видань почали отримувати від військових відео з підтвердженням інформації про несправне спрацювання снарядів. Внаслідок чого стало зрозуміло: дана проблема стосувалася різних ділянок фронту й величезної кількості мін.

Зокрема, журналіст та військовий Юрій Бутусов опублікував фрагменти відео, які йому надіслали бійці. На зазначених кадрах видно, як міна, не встигнувши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу.

Уже 25 листопада Бутусов повідомив про те, що з фронту відкликають 100 тисяч снарядів калібру 120 мм та зазначив, що “почалися комісії, перевірки, службові розслідування та велика бюрократична робота”, після того як скандал набрав розголосу.

“Відсутність коментарів у публічному просторі не означає, що Міноборони не діє або не реагує на інформацію, яка надходить від військових або зʼявляється, зокрема, у ЗМІ. Водночас Міноборони працює у закритому периметрі для забезпечення максимальної ефективності та безпеки. Адже через російську агресію інформація про хід роботи є чутливою, тому залишається з обмеженим доступом”, — прокоментували ситуацію, що склалася на сайті Міноборони 26 листопада.

У відомстві запевнили, що вже третій тиждень активно займаються розслідуванням причин нештатного зношування 120-міліметрових мін.

Крім того, Міноборони призупинило використання цієї партії боєприпасів у Силах оборони, а також їх видачу до бойових підрозділів.

Власне, саму партію бракованих боєприпасів було вилучено для подальших досліджень – натомість ЗСУ будуть поставлені міни імпортного виробництва.

“Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії щодо постачання неякісних мінометних мін калібру 120-мм вказують на можливі причини дефектів, зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, що призвело до їх пошкодження”, — заявили у відомстві та повідомили, що за цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження.

Також Міноборони уточнило, що є замовником мін для ЗСУ. Проте, в той же час, виконавцем державного замовлення є Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Ба більше — в міністерстві обіцяють схвалити “кадрові рішення” щодо відповідальних посадовців за результатами роботи міжвідомчої комісії.

Також міжвідомча комісія проведе інспекцію мінометних мін інших калібрів щодо дотримання стандартів виробництва, якості компонентів та умов їхнього зберігання, додають у відомстві.

Тим часом кореспондентка “ТСН” Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила, що командування Сил логістики ЗСУ відкликає з фронту також і міни 82 мм калібру через їх незадовільну дію, та опублікувала уривок із відповідного розпорядження.

З документа випливає, що Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування Сил логістики ЗСУ 14 листопада видало розпорядження про заборону використання партії 82-мм мінометних пострілів ВО-1, щоб не травмувати захисників.

“Неякісні міни. Несемось далі. Це розпорядження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів, без яких опиниться фронт”, — йдеться в заяві журналістки.

“Через відсутність мін в бригадах, при невдалому відбиті штурмів, припустимо, втратили 100 бійців, 15 млн держава виплатить родинам загиблих, а це на хвилинку 1,5 млрд гривень. Також, беремо по книжкам, один до трьох поранені, а це вже 300 поранених, яким держава оплачує лікування, яке не було б. Та платить зарплатню, в 20100, берем третину тяжких, яким потрібно на відновлення пів року і виходить мінімум 12 млн тратить на лікарняні військових. Сама дешевша міна коштує 460 євро, по даним з відкритих джерел, мінімум 46 млн євро витратили на міни з браком. Ось і рахуємо скільки коштує цей брак мін в наших грошах та людських життях”, — коментує скандал Герой України, командир батальйону К-2 Кирило Верес.

Тим не менш, народний депутат і голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що цей брак не є критичним для Сил оборони, а військова прийомка, відповідальна за якість боєприпасів, зброї та техніки, що отримують Збройні сили України, працюватиме так, щоб не допустити повторення проблем.