Офіцер ЗСУ, радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки Юрій Касьянов вважає, що розвиток військових дронів з мікропроцесорами у 2 нм зробить сучасну війну ще більш технологічно розвинутою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

Нідерландська компанія ASML і бельгійський дослідницький центр Imec оголосили, що створили першу у світі літографічну машину для серійного виробництва чипів із розміром транзисторів 2 нм (нанометра).

Це повідомлення можна порівняти зі створенням атомної бомби, бо володіння такими технологіями мініатюризації чіпів дає абсолютну технологічну перевагу над конкурентами та військовими противниками.

На сьогодні найпередовіша технологія виробництва чіпів дає змогу створювати транзистори в мікропроцесорах розміром 5 нм. Завдяки цій технології з’явилися сучасні смартфони та мініатюрні дрони, тому що електроніка стала меншою за розмірами, потужнішою та енергоекономічнішою.

Наразі розвиток дронів, особливо військових дронів якраз стримують обмеження технології 5 нм — просто неможливо в будь-який фпв-дрон запхати штучний інтелект і зробити з нього ідеального автономного робота-вбивцю, якому не потрібен оператор, не потрібен зв’язок, який, тому, неможливо заглушити, перехопити керування — тобто створити такий дрон, який не боїться ніяких глушилок, не боїться РЕБ.

Такі повністю автономні повітряні, наземні, морські дрони створити і сьогодні можна, але тільки у великому розмірі, і високої вартості. Тому їх застосування у військовій справі вельми обмежене сьогодні.

Завтра — з появою мікропроцесорів за технологією 2 нм — сучасна війна ще більше революціонізується. Уже не буде жодної переваги в танках, артилерії, авіації і навіть у ядерних ракетах. Бо скоро — дуже скоро — з’являться мініатюрні дрони-вбивці, рій яких зможе запросто знищити всі танки супротивника на Курщині чи на Донбасі протягом години. Такі дрони зможуть самостійно полювати за розвідувальними дронами противника, літаками, гелікоптерами, і окремими солдатами. Мініатюрні дрони зможуть проникати в пункти управління ядерними ракетами, в ядерні підводні човни і пускові шахти ядерних ракет — і знищувати їх.

Це буде дуже скоро. А поки що Росія вкладає мільярди доларів в освоєння безнадійно застарілої технології 65 нм (відставання 30 років), Китай готується переходити з 8 нм на 5 нм, і намагається заволодіти заводами з виробництва мікрочіпів на Тайвані, ну а ми… ми успішно порізали наші заводи мікроелектроніки ще чверть століття тому.