Ми розглянемо найцікавіші реакції суспільства та висловлювання, які стали справжніми хітами в мережі цього тижня.

Повне відео можна подивитися на нашому YouTube:

Сергій Жадан став блокувати в мережі “Х” військових, волонтерів і решту користувачів, які запитують його “як там служба в армії?”. Причиною цих питань скоріше за все є постійні появи Жадана на культурних заходах, які важко було б поєднувати зі службою.

Проте жодної відповіді користувачі так і не отримали.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко виклав у соцмережі “Х” пост, під яким отримав коментар від дівчини на ім’я Софія.

Вона попросила його зустрітися на сніданок з її мамою, після чого Клопотенко відповів їй, що напише в особисті повідомлення.

Згодом дівчина виклала пост про те, що зустріч у Львові Євгена і її мами відбулась.

Цікаво як часто після цієї ситуації шеф-кухар буде отримувати пропозиції для сумісного обіду?

До речі, нещодавно Євген Клопотенко презентував свій Круасан-борщ який можна скуштувати у “Львівських круасанах”, проте думки щодо смаку круасана були різні.

Усика затримали в польському аеропорту пізно ввечері у вівторок. Пізніше у своєму Instagram дружина боксера повідомила, що “усе гаразд, нічого кримінального”.



Після того, як боксера, чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, Володимир Зеленський доручив очільникам українських МЗС та МВС розібратися у причинах інциденту.

“Обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона”, — йдеться у повідомленні президента Зеленського.

“За дорученням президента Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню”, — написав керівник МЗС на платформі Х.



Люди у соцмережі Х встигли висловити свою думку з цього приводу:

Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради. Тепер нардепка працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики.

Як прокоментувала зміни сама Безугла, тепер її “боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру”.

Дуже символічно у цей день Валерій Залужний змінив своє фото у фейсбуці, і користувачі соцмережі Х не могли лишити цей збіг без уваги.