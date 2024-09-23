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Сергій Жадан став блокувати в мережі “Х” військових, волонтерів і решту користувачів, які запитують його “як там служба в армії?”. Причиною цих питань скоріше за все є постійні появи Жадана на культурних заходах, які важко було б поєднувати зі службою.
Проте жодної відповіді користувачі так і не отримали.
Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко виклав у соцмережі “Х” пост, під яким отримав коментар від дівчини на ім’я Софія.
Вона попросила його зустрітися на сніданок з її мамою, після чого Клопотенко відповів їй, що напише в особисті повідомлення.
Згодом дівчина виклала пост про те, що зустріч у Львові Євгена і її мами відбулась.
Цікаво як часто після цієї ситуації шеф-кухар буде отримувати пропозиції для сумісного обіду?
До речі, нещодавно Євген Клопотенко презентував свій Круасан-борщ який можна скуштувати у “Львівських круасанах”, проте думки щодо смаку круасана були різні.
Усика затримали в польському аеропорту пізно ввечері у вівторок. Пізніше у своєму Instagram дружина боксера повідомила, що “усе гаразд, нічого кримінального”.
Після того, як боксера, чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, Володимир Зеленський доручив очільникам українських МЗС та МВС розібратися у причинах інциденту.
“Обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона”, — йдеться у повідомленні президента Зеленського.
“За дорученням президента Зеленського ми негайно відреагували на затримання Олександра Усика в Кракові та сприяли його звільненню”, — написав керівник МЗС на платформі Х.
Люди у соцмережі Х встигли висловити свою думку з цього приводу:
Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради. Тепер нардепка працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики.
Як прокоментувала зміни сама Безугла, тепер її “боротьба не тільки не зменшиться, а й набуде міжнародного характеру”.
Дуже символічно у цей день Валерій Залужний змінив своє фото у фейсбуці, і користувачі соцмережі Х не могли лишити цей збіг без уваги.
- Усика затримали в аеропорту Кракова через сумніви авіакомпанії в його готовності летіти, — ЗМІ
- Президент обурений затриманням українського боксера Усика в польському аеропорту
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