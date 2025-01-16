Нещодавно Національний ботанічний сад імені Гришка опинився в центрі земельного скандалу: частину його території передали під забудову житлового призначення, попри чинну заборону. Ситуація викликала широкий резонанс, і навіть мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду із закликом втрутитися. Водночас адміністрація ботанічного саду категорично спростувала звинувачення щодо планів на житлову забудову.

11 січня Державна аудиторська служба України повідомила, що Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка передав частину своїх земель під житлову забудову, порушивши законодавство.

Втім, через охоронний статус цих територій забудовник не зміг реалізувати свій проєкт протягом шести років. Попри це, ботанічний сад отримав від інвестора товари, послуги та фінансування на суму 2,6 мільйона гривень. Серед отриманого – цибулини тюльпанів і ґрунт.

Міська влада Києва закликала уряд втрутитися в ситуацію навколо ботанічного саду, щоб запобігти його забудові та впорядкувати територію. Про що заявив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Невдовзі представники ботанічного саду спростували висновки Держаудитслужби. Заступник директорки, Микола Шумик, підтвердив, що у 2018 році земельну ділянку на вул. Садово-Ботанічній, 1, було включено до інвестиційної угоди із забудовником.

Водночас він наголосив, що домовленості стосувалися лише капітального ремонту та модернізації адміністративно-офісних приміщень у господарській зоні.

14 січня стало відомо, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та планів щодо житлової забудови на території ботанічного саду.

Активіст і пам’яткоохоронець Дмитро Перов припустив, що на території ботсаду планують будівництво офісних або житлових об’єктів під виглядом реконструкції.

На думку Перова, на території ботанічного саду є щонайменше три споруди, які адміністрація могла передати під реконструкцію. Такий підхід дозволяє обійти заборони на нове будівництво навіть у межах природно-заповідних зон.

Зокрема, однією з таких будівель є гуртожиток із житловим статусом. Це дає змогу проводити реконструкцію без зміни цільового призначення об’єкта, залишаючи його в межах охоронюваної території. Фактично, це створює можливість зведення нових офісів чи житлових будівель на місці старих споруд без необхідності виділення додаткових земель, зазначив Перов.

Наостанок, керівництво Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка повідомило, що найближчим часом планує розірвати угоду з інвестором щодо реконструкції. Відповідний проєкт постанови вже підготувала Національна академія наук України.

Директорка ботанічного саду Наталія Заіменко заявила, що установа готова оприлюднити текст угоди. Вона запевняє, що в документі немає положень про передачу землі під забудову. Однак наразі договір залишається конфіденційним, і ботсад звернувся до інвестора з проханням дозволити його оприлюднення.

За словами Заіменко, угода фактично може вважатися недійсною.