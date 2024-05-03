Створена МЗС за допомогою штучного інтелекту представниця з консульських питань Вікторія ШІ стала обʼєктом бурхливих обговорень, які не вгавають вже другу добу поспіль.

Спершу сумнівів отримала сама технологія створення аватару, а згодом і її вартість, яка, до слова, обійшлася бюджету в 10 тисяч доларів.

Та найбільшого розголосу скандал отримав коли стало відомо, що Розалі Номбре, яка є прототипом Вікторії ШІ, після окупації Донбасу у 2014 році неодноразово відвідувала Донецьк та навіть публікувала звідти фото.

Отримати більш детальну інформацію можна у нашому матеріалі.

В коментарі для нашого видання народний депутат Верховної Ради України Дмитро Разумков відповідаючи на питання про те, якими репутаційними втратами це загрожує та чи не впаде довіра громадян до міністерства говорить наступне:

«Я думаю, що набагато більше репутаційно б’є по Міністерству закордонних справ непрофесіоналізм, тупість, безглузді висловлювання, які ми чуємо від працівників цього міністерства дуже часто. Той непрофесіоналізм, який ми бачимо, коли на посади послів призначаються люди не тому, що вони фахові професіонали, які будуть працювати на користь України, а тому, що їх Офіс вирішив направити на пенсію і дає їм зручне тепле місце десь за кордоном», – стверджує Дмитро Разумков.

«Сьогодні міжнародна політика і робота МЗС – це ще один фронт. Там багато професіоналів, які дійсно це роблять і його тримають. Але і для них демотивуючим є не те, що в Міністерстві закордонних справ з’явилася чи не з’явилася дівчина штучного інтелекту в якості спікера, а те, що Міністерство сьогодні на ключові посади призначає непрофесіоналів, без досвіду, без відповідних знань і без відповідних зв’язків на міжнародному рівні», – додає він.

Також Дмитро Разумков дивується ціні Вікторії ШІ стверджуючи, що це коштує набагато менше.