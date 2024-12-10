Оксана Романюк - директорка Інституту масової інформації, закликала відхилити законопроєкт №10242, який, за її словами, створює небезпечний прецедент для переслідування журналістів.

Відповідна заява на її сторінці у Facebook:

Законопроєкт 10242 – це як пневмоторакс для легень нашої демократії. Якщо його приймуть, наслідки можуть бути летальними.

Я приєднуюся до заклику Медіаруху, медійних та правозахисних організацій щодо відхилення законопроєкту №10242.

Цей документ створює небезпечний прецедент для переслідування журналістів та їхніх джерел. Запропоновані зміни передбачають кримінальну відповідальність до 8 років позбавлення волі за розголошення конфіденційної інформації з публічних реєстрів, при цьому без належних механізмів захисту для тих, хто діє в інтересах суспільства. Це може призвести до обмеження свободи слова та перешкоджання журналістським розслідуванням, які викривають корупцію та зловживання владою.

Закликаю народних депутатів не підтримувати цей законопроєкт у його нинішній редакції та врахувати потенційні загрози для демократичних свобод в Україні!