Пауза американської допомоги Україні у зв’язку з тим, що конгрес США досі не схвалив виділення коштів на 2024 рік, вже несе за собою певні наслідки на полі бою, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у Вашингтоні.

Блінкен наголосив, що поточне фінансування потреб України важливе як з боку США, так і з боку партнерів по НАТО.

Ентоні Блінкен відзначив, що без затвердження Конгресу будь-які досягнення України, до яких приурочено підтримку США, “будуть під загрозою”. Це, за його словами, відправить “неправильний сигнал” супротивникам США, зокрема президентові Росії Володимиру Путіну.

«Треба впевнитися, що такого не буде», – сказав держсекретар.

Втім, Блінкен не розгорнув думку з приводу того, що він має на увазі під “наслідками на полі бою”. Згідно з інформацією, яка надходить з фронту, російські війська здійснюють наступ на Авдіївку, Бахмут та Куп’янськ. Незважаючи на це, російські сили не досягли серйозних перемог за останній місяць.

Конкретно стосовно підтримки від США, Блінкен зазначив її необхідність:

“Але так само, якщо Сполучені Штати не виконають наших зобов’язань, то це ускладнить європейцям та іншим країнам можливість продовжувати робити те, що вони вже роблять… Дуже важливо, щоб ми виконували наші зобов’язання”.

Блінкен переконано зазначив, що союзники США по всьому світу “продовжуватимуть робити те, що вони роблять”, а у Конгресі збережеться двопартійна підтримка України.

“Тож давайте подивимося, що буде найближчими днями і тижнями, як все це буде просуватися, адже іншого чарівного горщика з грошима немає”, – зауважив держсекретар.

Висновком Блінкен вказав на те, що схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.