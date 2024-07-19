Вчора, 18 липня, Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт №11340 щодо угоди зі слідством у провадженні за корупційними злочинами.

Документом пропонується доповнити частину третю статті 53 Кримінального кодексу України положеннями, що передбачають застосування штрафу щодо корупційних правопорушень як додаткове покарання у разі укладення угоди про визнання винуватості.

Отже, якщо документ ухвалять остаточно у тому вигляді, який він має зараз – підозрювані в корупції чиновники зможуть, так би мовити, просто «відкупитися» від в’язниці просто сплативши штраф.

За даний законопроєкт проголосував 231 депутат, про що у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Головні зміни законопроєкту, який нині пропонує Кабмін:

надати можливість сторонам угоди погодити покарання у вигляді штрафу навіть тоді, коли його не передбачено у санкції статті;

надати можливість сторонам угоди погодити покарання у вигляді позбавлення волі на строк менший від найнижчої межі за умови викриття іншої особи або відшкодування збитків. У такому разі особа не може скористатися звільненням від відбування покарання, а повинна відбувати його реально;

чітко визначити, що звільнення від відбування покарання у звʼязку з випробуванням у разі укладення угоди можливе. Одночасно пропонується збільшити іспитовий термін – до 6 років, а також термін позбавлення волі, який дозволяє застосувати звільнення від нього – 8 років (раніше було 5 років);

уможливити застосування конфіскації майна у разі, якщо особа звільняється від відбування основного покарання у звʼязку з випробуванням;

передбачити можливість укладання угоди в особливо тяжких злочинах, віднесених до підслідності НАБУ, за умови повного або часткового відшкодування збитків;

запровадити погодження керівником органу прокуратури укладення угоди про визнання винуватості;

надати можливість змінювати угоду до моменту видалення суду до нарадчої кімнати, а також подавати її до суду одноразово повторно, якщо усунуті підстави, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди.

Крім того, передбачено наступні розміри штрафів:

від 12 тис. до 120 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення кримінального проступку (максимальний штраф може становити 2 млн 40 тис. грн); від 121 тис. до 1 млн 200 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення нетяжкого злочину (максимальний штраф – 20 млн 400 тис. грн); від 1 млн 201 тис. до 6 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення тяжкого злочину (максимальний штраф – 102 млн грн); від 6 млн 1 тис. до 20 млн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі вчинення особливо тяжкого злочину (максимальний штраф – 340 млн грн).

«Фактично це шлях до скасування увʼязнення за розкрадання бюджетних коштів, за послаблення держави і все у воєнний час», – прокоментував скандальний законопроєкт ветеран війни Олег Симороз.

Згодом, військовий в доповнення попереднього допису опублікував результати поіменного голосування та надав пораду запам’ятати прізвища депутатів, які підтримали даний законопроєкт.

«Там дуже багато цікавих прізвищ, хіпстери, блогери, недоправдоруби, любителі покрасуватися перед міжнародними партнерами, все дуже показово! Раджу запамʼятати їх!», – говорить він.

«Сука просто прийняли закон про легальний відкуп, я в ахуї, кончені мразі. Ви просто перейшли всі грані адекватності вже. Ці депутати не можуть проголосувати за заборону російської церкви а за легальний відкуп за корупцію можуть», – обурився такому рішенню блогер та волонтер Ігор Лаченков і закликав не допустити ці поправки у другому читанні.

«Тобто, наприклад нардеп Задорожній, який голова ТСК по фортифікаціях і попався на відкаті у 3,4 млн, зможе легально сплатити частину відкату в бюджет, наприклад лям – і все, вільний?», – розмірковує він.

«Я тупо помилився, який сором», – прокоментував свій голос в підтримку скандального законопроекту нардеп Дмитро Гурін та пояснив, що натиснув не ту кнопку, яку збирався.

«Дивіть який цирк «Я помилився»: А яка позиція була твоє фракції? Ну бо ви ж дали за це основні голоси!; «Ну нам сказали проголосувати в першому читанні». Ну от розумієте, тупо на рівному місці викрито піздьош про голосування за законопроєкт за відкуп корупціонерів. Ви можете звісно далі шукати хароших нардепів в цій петушиній партії, але я їх все їбав, й ті, хто косять під нормальних з них питати треба ще більше!», – обурюється такою відповіддю народного депутата ветеран війни Олег Симороз.

Варто зазначити, що проти даного законопроєкту одразу ж виступили Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та парламентський Комітет з антикорупційної політики.

Зокрема, останній у своєму висновку зазначив, що у проєкті закону «виявлено окреме положення, що містить корупціогенний фактор».

«Створюються умови, за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини, як це передбачено чинним положенням частини четвертої статті 469 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у висновку Комітету.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодилася з висновком Комітету та додала, що така норма законопроєкту не відповідає меті угод про визнання винуватості, які мають допомогти викривати організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками.

У Національному антикорупційному бюро наголосили, що звільнення від відбування покарання з випробуванням можливе винятково за одночасної наявності двох умов:

викриття підозрюваним або обвинуваченим у корупції іншого організатора (якщо інформація підтвердиться доказами);

повне або часткове (за певних умов) відшкодування завданих збитків або заподіяної шкоди.

«Показово, що спікер Стефанчук пропонував голосувати за законопроєкт взагалі без обговорення. І справді, навіщо людям знати, як корупціонери будуть відкуповуватись за награбоване», – додають у ЦВК.

В свою чергу голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що схвалений депутатами у першому читанні законопроєкт 11340 був вимогою міжнародних партнерів в рамках «Ukraine Facility Plan».

«Депутати взагалі не підіймали питання угоди зі слідством в корупційних правопорушеннях. Це надійшло від наших партнерів у рамках зобов’язань Ukraine Facility Plan. Сьогодні голосували урядову версію, тому що уряд визначений перемовником з ЄС по цьому плану», – пояснив він та підтвердив, що до проекту закону, який пройшов сьогодні перше читання, дійсно є перелік зауважень у письмовій формі від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

«Фінальна версія законопроєкту все одно буде проходити «залік» від міжнародників. Якщо громадянське суспільство вважає цей законопроєкт «зрадою», у нього є право і можливість надати свої аргументи представникам посольств і міжнародних організацій», – стверджує глава фракції.

Тим часом в Мережі відбувається бурхливе обговорення скандального законопроєкту, яке щохвилини набирає нових обертів.

Користувачі соцмереж обурюються таким діям влади, звинувачують у посібництві корупції, а також не розуміють чому про законопроєкт заговорили лише після голосування.

«Це виходить треба буде більше красти, щоб відкупитися від тюрми? А в чому тоді полягає значення Кримінального кодексу, якщо закон заохочує красти ще більше?», – розмірковують вони.

Однак деякі користувачі навпаки знаходить у законопроєкті логіку, втім, пропонують змінити суму відкупу та відредагувати умови.

Проте, єдині користувачі Мережі в одному – якщо залишити законопроєкт в тому вигляді, який він має станом на сьогодні, страх покарання у корупціонерів може зникнути зовсім.