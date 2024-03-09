Опозиція вибудовує план атаки на владу через легітимність президента, але будує двох ходову конструкцію, у якій вони визнають легітимність президента та неможливість провести вибори президента.

Нагадаємо: в нашому нещодавньому матеріалі ми згадували заяви депутата “Європейської Солідарності” Олексія Гончаренка та керівника цієї ж партії Петра Порошенка. Обидва політики наголосили на тому, що проведення нових виборів у президенти України після закінчення терміну повноважень Володимира Зеленського наразі буде руйнівним.

В матеріалі, зазначеному вище, ми також наводили соціологічне опитування компанії SOCIS, бенефіціаром котрої є Ігор Гринів – депутат Блоку Петра Порошенка, політтехнолог президентської кампанії Петра Порошенка 2014 та 2019 року. Соцоопитування показало, що на ймовірних виборах в президенти 2024 року переможе Валерій Залужний, обігнавши нинішнього президента Володимира Зеленського на 20%.

Наступним ходом опозиції є намагання визнати відсутність монобільшості та неможливість проводити голосування. Вже два роки нардепи працюють у пленарному режимі задля безпеки депутатів. Втім, перед початком повномасштабної війни опозиція вимагала більш рішучих дій від влади. Зокрема, Петро Порошенко заявляв про потребу збільшення грошового утримання військовослужбовців, а Олексій Гончаренко вже у 2023 наголошував на непрозорості процесів у Раді.

Тобто план здається наступним: заяви про неможливість роботи Ради та створення політичної кризи з перекладанням провини на владу та вимогою щось вдіяти, натякаючи на вибори, які влада до того вважала неможливими.

Проте якщо вибори у Раду стануть можливими, тоді почнеться вимога провести вибори президентські.

Під весь цей сценарій опозиції треба лідер, бо підтримка Порошенкв не виглядає перспективною: навіть в опитуванні SOCIS він набрав лише 5,5 % голосів, – і тут відбувається подія.

Міністерство закордонних справ заявляє про погодження президента Володимиром Зеленським кандидатури Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Опозиція зависає в очікуванні, що робити їм далі – і тут з’являється соціологія, що Порошенко більше лідер ніж Притула.

А далі у ЗМІ з своїх джерел з’являється інформація, що Залужний пройшов ВЛК та не придатний до служби. Суспільство це сприймає однозначно негативно.

Що можна констатувати: колишня підтримка, яка іконізувала Залужного, стала його атакувати.