Сьогодні відбулось пленарне засідання Київради. У принципі дивуватися нічому. Фігурант антикорупційного розслідування Bihus.Info, заступник Кличка та голова фракції "Європейська Солідарність" депутат Володимир Прокопів спокійно прийшов на засідання і виступаючи розповідав як ми будемо перемагати…

Просто нагадаю на що за 10 років в мерії зміг “напрацювати” Прокопів оформлюючи це на родичів та помічників:

MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі дешевше ринкової;

600 кв. м в різних районах: ЖК “Зелений острів” на Сирці, ЖК “Паркова Вежа” на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі;

150 кв. м в ЖК “Тетріс Холл”;

приватний будинок на 190 кв. м в КМ “Нова Ходосівка”;

600 кв. м в котеджному містечку “Коник”;

трикімнатна квартира в ЖК “Хеппі Хаус” за вдвічі заниженою вартістю;

600 кв. м комерційної нерухомості;

інвестиція у найдорожчий ЖК столиці – “Сігнечер” на другий день повномасштабного вторгнення.

А ще ну дуже багато комунального майна територіальної громади міста Києва опинилося у приватній власності наближених до Прокопіва осіб, збитки місту там обчислюють мільйонами доларів.

Прокопів з 2014 року працює заступником Кличка та має заробітну плату державного службовця, якому заборонено займатися підприємницькою діяльністю та впливати на рішення в інтересах своїх бізнес-партнерів та родичів.

“Гарно” у нас працюють антикорупційні органи, якщо і цей може ходити спокійно після викриття, то тоді я вже не знаю чого хотіти від інших…