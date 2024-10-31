Володимир Прокопів

Просто нагадаю на що за 10 років в мерії зміг “напрацювати” Прокопів оформлюючи це на родичів та помічників:

  • MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі дешевше ринкової;
  • 600 кв. м в різних районах: ЖК “Зелений острів” на Сирці, ЖК “Паркова Вежа” на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі;
  • 150 кв. м в ЖК “Тетріс Холл”;
  • приватний будинок на 190 кв. м в КМ “Нова Ходосівка”;
  • 600 кв. м в котеджному містечку “Коник”;
  • трикімнатна квартира в ЖК “Хеппі Хаус” за вдвічі заниженою вартістю;
  • 600 кв. м комерційної нерухомості;
  • інвестиція у найдорожчий ЖК столиці – “Сігнечер” на другий день повномасштабного вторгнення.

А ще ну дуже багато комунального майна територіальної громади міста Києва опинилося у приватній власності наближених до Прокопіва осіб, збитки місту там обчислюють мільйонами доларів.

Прокопів з 2014 року працює заступником Кличка та має заробітну плату державного службовця, якому заборонено займатися підприємницькою діяльністю та впливати на рішення в інтересах своїх бізнес-партнерів та родичів.

“Гарно” у нас працюють антикорупційні органи, якщо і цей може ходити спокійно після викриття, то тоді я вже не знаю чого хотіти від інших…