Просто нагадаю на що за 10 років в мерії зміг “напрацювати” Прокопів оформлюючи це на родичів та помічників:
- MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI 4 MATIC за ціною, вдвічі дешевше ринкової;
- 600 кв. м в різних районах: ЖК “Зелений острів” на Сирці, ЖК “Паркова Вежа” на Виноградарі, а також в новобудові на Лівому березі;
- 150 кв. м в ЖК “Тетріс Холл”;
- приватний будинок на 190 кв. м в КМ “Нова Ходосівка”;
- 600 кв. м в котеджному містечку “Коник”;
- трикімнатна квартира в ЖК “Хеппі Хаус” за вдвічі заниженою вартістю;
- 600 кв. м комерційної нерухомості;
- інвестиція у найдорожчий ЖК столиці – “Сігнечер” на другий день повномасштабного вторгнення.
А ще ну дуже багато комунального майна територіальної громади міста Києва опинилося у приватній власності наближених до Прокопіва осіб, збитки місту там обчислюють мільйонами доларів.
Прокопів з 2014 року працює заступником Кличка та має заробітну плату державного службовця, якому заборонено займатися підприємницькою діяльністю та впливати на рішення в інтересах своїх бізнес-партнерів та родичів.
“Гарно” у нас працюють антикорупційні органи, якщо і цей може ходити спокійно після викриття, то тоді я вже не знаю чого хотіти від інших…
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