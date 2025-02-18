Про це він сказав після свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
Цитують його здебільшого коротко, де головною є фраза “якщо вам не подобається, можете змінити громадянство”.
Насправді його відповідь була значно довшою, і точно не мала саме такий грубий вигляд, як ви могли бачити.
Президент заявив, що готовий говорити про вибори, проте до цього не готові самі Українці, а військові мають повернутись додому. Втрата воєнного режиму призведе до повної окупації Україна, та ще багато чого. І це я вам дуже коротко описала його слова!
Тож, не на тих словах деякі ставлять акценти. Сподіваюсь ви не встигли змінити громадянство
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