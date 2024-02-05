Президент України Володимир Зеленський побував в розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади у районі села Роботине Запорізької області.

Про це стало відомо з телеграм-каналу Зеленського. Вчора був опублікований пост з відео перебування президента на передовій.

“Запорізька область. Роботине. Розташування 65-ї окремої механізованої бригади. Поспілкувався із захисниками, подякував їм та вручив державні нагороди. Честь бути сьогодні тут. Підтримати воїнів і нагородити. На їхніх плечах складна, вирішальна місія – відкинути ворога й захистити Україну. Пишаємося нашими воїнами, дякуємо кожному!” – було зазначено у пості.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво президента, Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка.

За словами вище зазначеного представництва, президент поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди. Зокрема, він передав відзнаку Президента «Хрест бойових заслуг» командиру розвідувального взводу старшому лейтенанту Андрію Ольшанському. Володимир Зеленський також нагородив воїнів орденами Богдана Хмельницького та «За мужність».

«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – наголосив Зеленський.

Через декілька годин після публікації інформації з приводу візиту Зеленського на передову прес-секретар президента Сергій Никифоров прокоментував ситуацію, зауваживши, що Роботине було під обстрілами, коли Глава держави туди навідався:

“Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію”.

Втім, знайшлися люди, котрі розкритикували ситуацію навколо поїздки Зеленського на нуль. Зокрема, це були користувачі мережі Х.

Писали вони подібне:

Проте негативних реакцій було небагато, що також можна прослідкувати у будь-якій соцмережі.