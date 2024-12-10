Допис у його Facebook:

Я вважаю, якщо Президент обрав такий образ від початку і до закінчення війни і так зустрічався з лідерами багатьох держав всі останні роки – то цьому є пояснення.

В його країні війна і в тому числі своїм зовнішнім виглядом він всім цим панам і панянкам про це нагадує.