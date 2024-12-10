Допис у його Facebook:
Про костюм
Я вважаю, якщо Президент обрав такий образ від початку і до закінчення війни і так зустрічався з лідерами багатьох держав всі останні роки – то цьому є пояснення.
В його країні війна і в тому числі своїм зовнішнім виглядом він всім цим панам і панянкам про це нагадує.
Цей вигляд.
Це не поза – це позиція.
Він приїхав не з курорту до них, а з країни де воюють і вмирають щохвилини люди.
Так, розумію, це дисонує на глянцевих протокольних фото і відео – так це веселить коментаторів соц мереж і дратує
опонентів.
Але саме так.
За**бано, з сінцями під очима і не від кутюр виглядає зараз вся наша, колись щаслива нація.
Нація виглядає так, не по своїй волі.
А він представляє цю націю.
Мене його вигляд не дратує і я його розумію.
Наша війна їх втомила
Вони воліють не бачити її і робити вигляд що її не існує.
Кожного тижня, я нагадую нашим втомленим від кооперативів і святкувань західним партнерам чому ми не можемо приїхати до них на святкування, тренінги і корпоративи.
А вони вже навіть не питають як там у вас справи!? Бо наша війна їх напрягає.
Критикуйте за узурпацію
Критикуйте за корупцію
Критикуйте за кумівство
Критикуйте по ділу
Від*біться від його зовнішнього вигляду