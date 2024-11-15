Допис у його Facebook Історія як 6 воїнів опинились за ґратами і їх звинуватили не справедливо. А тепер прийшов час не помсти. А справедливості. Де суспільство саме зробить свій вердикт.

Не кожен здатен носити патч. Його треба отримати в бою.

Так ось Подоляк, брат якого офіцер ГРУ та Давід Арахамія роблять знімок на Явірському полігоні. І туда влучає ракета.

Починається галас і вони швидко шукають як реабілітуватись та скидають все на журналіста Павла Гонсалеса, який отримує акредитацію роботи на цих обʼєктах у відділу контррозвідки СБУ якою керує зараз Олександр Поклад, а до того такий собі пан Петров, який по деякий інформації причетний до убивства Павла Шеремета та звинуваченню невинних Дугарь, Кузьменко та Антоненка.

Тобто це практика не нова з невинних робити винних.

Ці особи беруть правціників страйкомів ЗСУ та кидають за ґрати по статям держзрада та ще приймають показов з постами у фейсбук.

Так вони починають катати всіх воїнів хто боронив країну за ідею, а не за баленсіагу.

https://mezha.net/…/zhurnalist-chy-rosiiskyi-shpyhun…/ Звісно їх справа не може дати ніякого результату, про це читати у статті Шона Вокера

У цей час у мене останні дні матері, вона помирає і це шобло вирішує, перевірити мене, чи можна зі мною співпрацювати проводить обшук в квартирі мого батька.

Уявіть у вченого виламують двері кричать тут переховується держзрадник. Уявили? А тепер у той час в реанімації помирає мати.

Слів нема. Я іду на допит. І вони ще проводять обшуки в помешканні друзей моєї колишньої дружини і тягнуть її на допит. Видаючи, що це зробив я.