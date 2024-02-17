Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський сьогодні, 17 лютого, повідомив про рішення відійти з напівоточеної Авдіївки, наступ на яку ворог почав ще в жовтні 2023 року.

«Наші воїни гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці», – прокоментував рішення Олександр Сирський.

Президент України Володимир Зеленський коментуючи перебіг подій на фронті, під час Мюнхенської конференції 17 лютого заявив, що Україна здатна перемогти у війні проти росії, але її дії обмежуються дальністю й достатністю озброєння. Ситуація в Авдіївці це підтверджує.

«На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє путіну адаптуватися до інтенсивності бойових дій», – говорить Зеленський.

Також, президент пояснив, що рішення про вихід з Авдіївки було справедливим та логічним.

«Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення, щоб зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів – бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі», – стверджує президент.

Володимир Зеленський:

«Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів», – заявив Зеленський.

За його словами, співвідношення втрат в Авдіївці було 1 до 7, на одного українця сім росіян.

«Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки», – повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Також він додав, що заблокованих українських підрозділів в Авдіївці немає, проте під час виходу з міста частина військових потрапила в полон. Це сталося на заключному етапі операції.

«Дякую бійцям за гідний бій, який дали ворогу в Авдіївці в умовах тотальної переваги росіян у живій силі, техніці і снарядах. Зробили все, і навіть більше. Дякую за стійкість кожному. Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще потужнішого удару. Дякую командуванню за виважене рішення. Бій триває», – повідомив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

В інституті вивчення війни також прокоментували перебій військових дій в Авдіївці, вони вважають, що відступ ЗСУ з Авдіївки є контрольованим.

«російським військам, очевидно, буде важко просуватися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій ЗСУ. Тож, імовірно, армія рф зазнає значних втрат, якщо вирішить атакувати ці українські позиції на відкритих полях», – вважають в ISW.

Також американські аналітики додають, що спроби ускладнити та запобігти відступу ЗСУ з Авдіївки, проводились росіянами з метою завдати значних втрат українським силам у цьому районі, адже захоплення Авдіївки не матиме жодних оперативних переваг чи шляхів для значного оперативного просування.

За прогнозом ISW, російська армія навряд чи матиме швидкий та значний прогрес після захоплення Авдіївки, а саме захоплення щонайбільше створить умови для подальших обмежених тактичних здобутків.

Експерти стверджують, що «російські війська, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати нові позиції ЗСУ у відкритому полі».

«Українським силам, ймовірно, доведеться стабілізувати лінію фронту шляхом контратаки у районі, де російські сили намагаються замкнути оточення українських сил в Авдіївці, щоб провести впорядкований відхід», – додали аналітики.

Загалом, активні спроби російських військ захопити Авдіївку тривали понад 4 місяці, а задум щодо її оточення в рф був з перших днів повномасштабного вторгнення.

Наступальні дії окупанти активізували в жовтні 2023 року і почали з новою силою атакувати позиції ЗСУ та саме місто з танків, артилерії та авіації.

У ЗСУ кажуть, що протягом цього часу росіяни втритили на цій ділянці фронту тисячі солдатів та сотні одиниць бронетехніки.

Знищена російська техніка під Авдієвкою

Вже на початку лютого ситуація у місті вже була критична й вимагала єдиного можливого у цих умовах рішення – відійти, альтернативою ж залишалось лише ведення боїв у оточенні, що й було задумом ворога.

15 лютого в місто було введено 3-тю штурмову бригаду, яка утримувала позиції та надала змогу вивести виснажені довгою обороною частини СОУ, після чого і відбувся вихід основної маси військ з повністю зруйнованого міста.

«Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична. Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад», – повідомили у пресслужбі бригади.

Командир бригади Андрій Білецький зазначив, що військові змушені воювати «на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник».

Вже наступного дня у пресслужбі 3-ої штурмової зявилося повідомлення про застосування ворогом у Авдіївці фосфорних снарядів.

«Авдіївка. Коксохімічний завод. По 60 авіаційних бомб – удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Станом на зараз це – новий «дім» Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?», – зазначили у бригаді.

Окупаційні війська на той час вже зібрали значні сили, а згодом ще й отримали вогневий контроль над всіма логістичними шляхами, окрім західної частини міста, що давало можливість їх використовувати в надзвичайно складних умовах.

Також значний вплив на перебіг військових дій мав снарядний голод, котрий не давав можливості вести ефективну контрбатарейну боротьбу та стримувати ворога.

Крім того, останніми днями росіяни значно збільшили використання КАБів, та посилили удари тактичної авіації.

Тож, в умовах коли схвалення нового пакету військової допомоги від США, стало заручником політичних дебатів, коли країни ЄС не можуть виконати власні обіцянки з постачання боєприпасів, навряд чи у ЗСУ є інші варіанти дій в таких оборонних операціях.

Проте, завдяки героїзму, мужності та надзвичайній вправності українських військових оборонна операція в Авдіївці тривала значно довше та коштувала ворогу набагато дорожче.