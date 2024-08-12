Пам’яткоохоронець, громадський активіст Дмитро Перов закликає мера Києва Володимира Кличка зберегти та відновити Лісопильню Сніжка, яка побудована у 1902 році. Також він прохає киян та всіх небайдужих до культурної спадщини підписати відповідну петицію до міськвлади.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

У суботу після зустрічі під Київська міська рада, навідалися до Лісопильні Сніжка, 1902 р. на вул. Турівсткій, 29а

Закликом свідомого ставлення до історичної та культурної спадщини нам вдалося переконати будівельників піти. Втім, істотна частина 122-річної будівлі пошкоджена та потребує відновлення.

Нині готуємо звернення від спільноти “Спадщина“ до Київської міської прокуратури з проханням захистити цю будівлю та зобовʼязати до її відновлення! А ви поки можете підписати однойменну петицію до міської ради, це покаже кількість людей, яким небайдужа історія та культура міста.

Віталій Кличко, будь ласка, зупиніть незаконне руйнування чергової історичної памʼятки. Вона ж є у “Списку Кличка по культурній спадщині”, а її руйнування найбільш цинічна та ганебна провокація проти Вашого імʼя…”