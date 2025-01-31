В ніч проти 31 січня 2025 року російські військові здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 102 ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що понад половину з них було збито.

Атака проводилась з різних напрямків, зокрема з Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Криму. Відбиття повітряного нападу здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

До 09:00 було підтверджено збиття 59 дронів, які впали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Ще 37 безпілотників-імітаторів були втрачені без негативних наслідків. Проте чотири дрони залишаються в повітрі, а робота з їхньої ліквідації триває.

Наслідки атаки:

У Чорноморську на Одещині пошкоджено міську лікарню, приватний будинок, адміністративну будівлю, зерновий склад та вантажні автомобілі. Постраждали чотири людини, серед яких лікар, що під час атаки проводив операцію. Усіх поранених госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Також були проблеми з електропостачанням, і фахівці ДТЕК працюють над відновленням світла.

У Сумській області двоє людей поранені, а також пошкоджено приватний будинок.

В Черкасах уламки одного з дронів пошкодили балкон багатоповерхівки, спричинивши пожежу, яку вже ліквідовано.