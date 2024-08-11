Таке рішення пов'язують з нічним інцидентом на кордоні. Йдеться про ліквідацію кількох нібито українських безпілотників.

Про це повідомляє державне агентство “Белта” із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

Після заяв президента Білорусії Олександра Лукашенка про нібито ліквідацію кількох безпілотників, які летіли з території України, у МЗС РБ заявили, що диппредставництво України у Мінську може припинити роботу.

Раніше у МЗС РБ було викликано тимчасову повірену у справах України в Республіці Білорусь Ольгу Тимуш. Українському дипломату було заявлено рішучий протест та передано відповідну ноту у зв’язку з порушенням кордону Білорусі групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України.

“Особливо було зазначено на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлене питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську”, — зазначили у МЗС.