Про це повідомляє державне агентство “Белта” із посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.
Після заяв президента Білорусії Олександра Лукашенка про нібито ліквідацію кількох безпілотників, які летіли з території України, у МЗС РБ заявили, що диппредставництво України у Мінську може припинити роботу.
Раніше у МЗС РБ було викликано тимчасову повірену у справах України в Республіці Білорусь Ольгу Тимуш. Українському дипломату було заявлено рішучий протест та передано відповідну ноту у зв’язку з порушенням кордону Білорусі групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України.
“Особливо було зазначено на те, що якщо дипломатичне представництво України в Білорусі не зможе впливати на запобігання таким провокаціям, білоруською стороною буде поставлене питання про доцільність його подальшої присутності в Мінську”, — зазначили у МЗС.
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