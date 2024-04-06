Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

Синоптики очікують, що в Україні 6 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. У денні години короткочасні дощі будуть майже у всіх областях, місцями очікуються грози. Сухо буде лише у південно-східній частині України.

Вітер передбачається південно-західним (вдень у західних областях з переходом на північно-західний), 5-10 м/с. Вдень температура становитиме +14 +19 градусів, а на півдні України до +22. У нічні години температура буде в районі +3 +8 градусів.

Хмарна погода сьогодні також очікується у Києві. Протягом дня можливий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів, а вночі від +5 +7.

Як відомо, цього тижня Україну накрили пилові бурі. У повітрі над українською територією фіксувався пил із Сахари. У свою чергу синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може завдати шкоди людям з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей.

Водночас за даними Укргідрометцентру, до 10 квітня в Україні не буде нових пилових бурь.