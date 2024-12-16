Країни Європейського Союзу поки не будуть обговорювати відправку миротворців до України.

Про це заявила Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє “Європейська правда”.

Каллас підкреслила, що для того, щоб в Україну відправили миротворців, треба спершу необхідно досягти миру. Однак зазначила, що Росія не виявляє бажання досягти мирних угод.

“Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло”, — сказала Каллас.

Вона також зауважила, що, згідно з інтерв’ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва не відмовилася від своїх цілей щодо України.

“Ми не можемо це обговорювати”, – зазначила Каллас.