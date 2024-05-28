Про це нардеп від ЄС Ар’єв написав на своїй сторінці у Facebook
«Я направив уряду своє звернення з пропозицією привести нормативну базу у відповідність до законодавства і додав листи людей – часто з історіями, повними відчаю».
Сьогодні отримав відповідь пише нардеп
«З одного боку, добре, що не відкинули. А от чи почули на практиці – буде видно, коли в Міноборони зберуть всі фейли застосування нового закону. З іншого боку, сумно від хаосу і непрофесійності. Спочатку влада і її слуги ухвалюють непродуманий закон, який від початку очевидно, що наробить купу проблем, а тепер збирають інформацію про те, що, де і як працює не так. Хоча про все це їх попереджали», – додав Володимир Ар’єв.
- Представникам ТЦК дозволили вручати повістки цілодобово
- Арахамія анонсував запровадження QR-коду, який замінить військовий квиток
- На Дніпропетровщині чоловік з ножем скоїв озброєний напад на співробітника ТЦК