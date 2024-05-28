«З одного боку, добре, що не відкинули. А от чи почули на практиці – буде видно, коли в Міноборони зберуть всі фейли застосування нового закону. З іншого боку, сумно від хаосу і непрофесійності. Спочатку влада і її слуги ухвалюють непродуманий закон, який від початку очевидно, що наробить купу проблем, а тепер збирають інформацію про те, що, де і як працює не так. Хоча про все це їх попереджали», – додав Володимир Ар’єв.