У Шевченківському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів будинку, що був зруйнований російським ракетним ударом, тіло ще однієї жінки.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

“Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Уже 11 загиблих у цьому будинку”, – написав Кличко.

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.