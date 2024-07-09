Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
“Тіло ще однієї жінки тільки що дістали рятувальники з-під завалів будинку на Сирці. Уже 11 загиблих у цьому будинку”, – написав Кличко.
Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.
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