Про це повідомляє очільник Київської МВА Сергія Попка.

“Девʼятнадцять повітряних атак на Київ за жовтень! Сьогодні вночі російські дрони знову летіли на столицю. Повітряна тривога Києві тривала понад 2 години. Російські дрони не змінили свою постійну тактику – заходили в бік столиці з різних напрямків, на різних висотах.”, – йдеться у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони своєчасно виявили та знешкодили ворожі безпілотники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ударних дронів збройних сил РФ у Києві уламки впали в Солом’янському районі. У багатоповерховому житловому будинку сталася пожежа в кількох квартирах. З будівлі евакуювали 18 осіб, серед яких одна дитина, всього постраждали 9 людей.

Також у цьому районі, в адміністративній будівлі, сталося займання і розгерметизація газорозподільного пункту, що вже ліквідовано. Постраждалих немає, додали в повідомленні.