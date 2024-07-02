Даша Кацуріна наважилася розповісти про це у новому пості в Instagram. У дописі вона показала сімейні фото коханого з її дітьми, а також подякувала йому за все.

“Ці два роки, які ми разом, потрапили на найважчі періоди в нашому житті, і я хочу публічно подякувати тобі, Вов, за те, що ти є в моєму житті. Ти є великою підтримкою і опорою для мене, для нашої сім’ї. Ти покохав не тільки мене, а відразу нас трьох, ти слухаєш мене і завжди підтримуєш, ти миєш пеніс Івану і прокидаєшся раніше за всіх. Ти готуєш смачний гречаний суп і постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило. І сьогодні хочеться написати про це публічно”, – зізналася Кацуріна.

На цей пост відреагував і сам Дантес. У коментарях він назвав Дашу своєю коханою.