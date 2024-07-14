Американська акторка Шеннон Догерті, відома за роллю Прю у серіалі "Усі жінки - відьми", пішла з життя у віці 53 років після тривалої боротьби з раком.

Про це повідомляє People.

Її публіцист, Леслі Слоан, підтвердив сумну звістку, заявивши, що актриса померла 13 липня в оточенні близьких.

“З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після багатьох років боротьби з хворобою“, – зазначив він.

Догерті отримала широку популярність завдяки ролі Бренди Волш в оригінальному серіалі “Беверлі-Хіллз, 90210”, який стартував в 1990 році. Після чотирьох сезонів в 1994 році вона покинула шоу, але повернулася до ролі в кількох епізодах перезавантаженого серіалу у 2008 році.

Після успіху в “90210” Догерті отримала головну роль Прю Геллівелл в популярному серіалі “Усі жінки – відьми”. Крім того, акторка спробувала себе в режисурі, знявши кілька епізодів серіалу.

У 2015 році Догерті було поставлено діагноз рак грудей. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з хворобою, закликаючи жінок до ранньої діагностики та профілактики. У 2017 році рак повернувся, і Догерті дізналася, що хвороба перейшла в 4 стадію. Попри хворобу, Догерті продовжувала працювати і брала участь в перезапуску “Беверлі-Хіллз, 90210” у 2019 році, де вона зіграла дорослу версію Бренди.