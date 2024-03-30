Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра

Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та ще кількох своїх радників.

Про це та інші звільнення йдеться у відповідних указах президента.

Сергій Шефір на початку політичної кар’єри був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. А 21 травня 2019 року його призначили першим помічником чинного президента.

На сайті Офісу президента також зʼявились укази про звільнення:

позаштатного радника президента Олега Устенка;

штатного радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;

уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

Укази про їх звільнення опублікували на сайті президента 30 березня. З чим пов’язані відставки, не утонюється.