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Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра

Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра та ще кількох своїх радників.

Суббота, 30 марта 2024, 10:49

Про це та інші звільнення йдеться у відповідних указах президента.

Сергій Шефір на початку політичної кар’єри був одним з лідерів виборчого штабу Володимира Зеленського. А 21 травня 2019 року його призначили першим помічником чинного президента.

На сайті Офісу президента також зʼявились укази про звільнення:

Укази про їх звільнення опублікували на сайті президента 30 березня. З чим пов’язані відставки, не утонюється.

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Теги: Владимир Зеленский, Офис Президента, увольнение, президент звільнив

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