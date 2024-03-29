Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.
Нагадуємо, що кандидатуру Данілова розглядали в Офісі президента.
«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова», — сказав Зеленський.
Він також наголосив, що він підтримує бачення Данілова щодо подальшої роботи на дипломатичному посту.
«Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою і з точно зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», — зазначив голова держави.
Нагадуємо, що раніше посаду посла України в Молдові займав Марк Шевченко, якого Зеленський звільнив з цієї посади.
Також Олексій Данілов був звільнений з посади секретаря РНБО 26 березня.
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