Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

Нагадуємо, що кандидатуру Данілова розглядали в Офісі президента.

«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова», — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що він підтримує бачення Данілова щодо подальшої роботи на дипломатичному посту.

Олексій Данілов

«Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою і з точно зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», — зазначив голова держави.

Нагадуємо, що раніше посаду посла України в Молдові займав Марк Шевченко, якого Зеленський звільнив з цієї посади.

Також Олексій Данілов був звільнений з посади секретаря РНБО 26 березня.

  • Екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові
  • Зеленський звільнив посла у Молдові
  • Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО