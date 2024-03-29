Зеленський погодив кандидатуру колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова на посаду посла України у Молдові.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

Нагадуємо, що кандидатуру Данілова розглядали в Офісі президента.

«Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова», — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що він підтримує бачення Данілова щодо подальшої роботи на дипломатичному посту.

«Для нас Молдова є надзвичайно вагомою державою і з точно зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», — зазначив голова держави.

Нагадуємо, що раніше посаду посла України в Молдові займав Марк Шевченко, якого Зеленський звільнив з цієї посади.

Також Олексій Данілов був звільнений з посади секретаря РНБО 26 березня.