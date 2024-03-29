Про це йдеться в указі голови держави.

“Звільнити Шевченка Марка Олександровича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова”, — написано в документі.

Звільнений посол Марко Шевченко народився 10 серпня 1969 року в Києві. У 1992 році він закінчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка, історичний факультет. У 1994 році закінчив аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Кандидат історичних наук. Володіє румунською, російською та англійською мовами.

Він обіймав посаду посла України в Молдові з 2019-го року.